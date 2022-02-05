「人權觀察」組織研究員索瑞遜於社交平台發文，稱被香港入境處拒簽發來港簽證，因而失去教職，對事件感到失望。索瑞遜於2019年6月在其Twitter社交帳戶兩度發表推文，分別主張美國總統候選人應推動針對中國之制裁行動，以及關注所謂「中國政府在新疆實施大規模監控」等問題。而其所屬的「人權觀察」更屢次支援反中亂港分子及煽動港獨分裂活動，因而於同年12月被中國外交部實施制裁。

各界均支持入境處做法，更呼籲校方聘用教職員時需有國家安全意識，不能引狼入室，讓別有用心者透過教學宣傳港獨，荼毒學生。

香港有少數大學教授及中小學教師其身不正，誤人子弟。以曾任港大法律學院副院長和副教授的戴耀廷為例，他是非法「佔中」禍首，部分學生受到其「違法達義」、「法不責眾」謬論的誤導，於街頭暴力中充當炮灰，黑暴的被捕者有近四成為學生，亦有受到戴耀廷荼毒。此外，據報俗稱「女版戴耀廷」的香港科技大學社會科學部前講座教授李靜君親身參與黑暴，借學術自由「播獨」；而曾任城市大學講座教授的鄭宇碩曾是「民主動力」、「真普選聯盟」的召集人，還是「華人民主書院」的「校長」，該「書院」長期充當境外反華勢力亂港基地。

上述反中亂港分子，竟然可以於大學校園向學生販賣極端思想，使大學成為港獨溫床和反中亂港重災區，值得社會深思。「大學之道，在明明德」，教師除傳道授業，個人品行亦至關重要。在《港區國安法》實施後，大學亂象有所改善，但要真正解決問題，不僅聘用教授時要有國家安全意識，而且要清理現有大學教職員中的反中亂港分子。