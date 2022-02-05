送牛迎虎，香港在同一天空下，度過第3個大疫之農曆新年。可是，全國歡度勝疫後正常的新春佳節迎冬奧，香港卻不與內地抗疫接軌，落得斯人獨憔悴，一片孤獨冷清肅殺恐懼氣氛，團年飯敍沒有了，年宵花市沒有了，悽悽慘慘冷冷清清。大氣電波天天更新中招人數、圍封強檢屋邨大廈名單、不明源頭宗數，市面瀰漫惶惶不可終日的商號倒閉、工人失業的無盡呻吟和與內地親人分隔多時的幾十萬家庭鄉愁。試問，政府縱國泰、炒高官的轉移視線爛招，可挽回市民對管治當局抗疫無能無方的不滿和失望嗎？

北望神州，鑼鼓喧天，龍精虎猛。同樣是特別行政區的澳門，大年初一，金龍與醒獅在大三巴牌坊地標起動，拜年遊街起舞；初三舉辦花車大巡遊和賀歲煙花慶虎年，讓澳門居民和遊客普天同慶。相鄰大灣區深圳等9市，都浸沉在迎冬奧賀新春歡樂聲中。首都北京，春晚聯歡掀動全球華人歡度佳節，年初二冬奧舉辦傳聖火接力。更不用細說，全國各地、各大城市都歡度春節了。

有關「動態清零」的民調結果於年廿七發表，顯示七成市民支持「動態清零」，當局才勉強被動地於翌日作出回應，說甚麼繼續以「動態清零」為目標及繼續採取一系列措施防疫。雖然不敢明目張膽同意「與病毒共存」的西方世界錯誤主張，但「不會跟別的地方做法」的態度依舊，更看不到香港會跟隨國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年所指出的「五個精準」指標的「動態清零」做法。

人在做，天在看，農曆年廿六，天公已作出精準判斷。香港防疫工作「木（目）中無人」，將軍澳靈車跌下無人西式棺材，便一語成讖了。