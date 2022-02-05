香港疫情持續嚴峻，源頭不明個案日日在創新高！新春流流，眼見澳門年初三花車巡遊匯演喜氣洋洋，而香江這邊風寒雨冷，但見到處圍封強檢，市民排隊等檢測，老朽忽然特別感受到乜嘢叫做「珠玉在側，覺我形穢」！

老朽一再指出，本港防疫如牛棚困貓，漏洞處處，但食衞局局長陳肇始就死撐：防疫無漏洞！第5波疫情係咁擴散，專家指相關個案持續增加兼蔓延至各區，反映疫情處於上升軌道，現時防控措施已不足以應對，有論者指疫情擴散，因為已錯失黃金搶救時間！依家高官都中招，口痕友話：點解唔係陳肇始賴嘢？答曰：人哋警覺性高吖嘛！冇中招證明係大師傅，防疫做到滴水不漏囉！偶爾試過反轉個口罩戴，亦不過等大家感受佢面部表情：抗疫投入，忙中有錯。好衰㗎，又唔係着錯鴛鴦鞋！

喂，大姐！如果防疫無漏洞，咁豈非無改進空間？依家沙田因污水檢測呈陽性，多個地方納強檢；馬灣珀麗灣、珀林路花園一帶亦有污水呈陽性；紅磡街市或出現疫鏈，要進行深層次消毒；還有長沙灣居屋凱樂苑凱曈閣出現確診個案，被列為強檢大廈，而大廈內衞生情況駭人，有讀者向本報反映老鼠處處，有口罩亂棄地上恐惹來交叉感染，加大播毒風險！請問「無漏洞」點解又會咁嘅？

張竹君醫生日前指出，有多名清潔工確診，涉及多個地方，大部分輕症或無病徵，相信社區仍有許多未發現傳播鏈，恐怕未來會增加數以百計個案，為醫療設施帶來負擔。政府一方面無所不用其極谷針，依家打第一針接種率已近80%，庸官又話要推高至90%以上，一味搬龍門；另一方面又話本月24日起大幅度增加「疫苗通行證」範圍。庸官所謂「防疫無漏洞」，通關就愈渺茫，但知懲罰市民！