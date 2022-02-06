功夫茶：樓市下跌不撤辣　經濟寒冬勢攬炒

各位，每一年正月初一嘅天干地支都唔同，是以每年都要一本新嘅流年通勝，若然「一本通書睇到老」就肯定冇運行。同樣，有啲政策若然推行咗逾10年而冇因應時勢環境而改變，一樣會如床下底破柴──包撞板！

呢，美國聯儲局早前預告今年稍後會加息，財爺就話本港資金充裕，未必要緊貼美國加息步伐，樓市雖說受息口影響，亦視乎整體經濟、供求情況，本港樓市借貸比率大部分係安全水平，相信息口上升唔會對本港金融體系造成系統性嘅風險。至於被問到依家樓價跌會否放寬樓市「辣招」？財爺就指出，買家印花稅及雙倍印花稅，係為減低投資及外來需要，令未「上車」人士較易達成目標，而過往寫字樓和商舖等成交價下跌、成交量不高時，政府亦曾撤銷非住宅物業雙倍印花稅，但展望未來，佢認為住宅不具備放寬條件喎！

回顧一下，政府為壓抑樓市，喺2010年首度推出辣招，之不過出招後樓價依然喪升，故再出招遏市，辣招包括額外印花稅、雙倍印花稅及買家印花稅。過去低息環境，加上辣招影響，樓價持續上升，二手業主怕沽樓後再來入市就要付一連串辣稅，又怕賣平咗，自然就選擇坐貨唔賣；之不過時移世易，當今香港以至全球經濟受疫情曠日持久影響明顯轉差，投資者信心下滑，加上本港移民潮急增，市上不時見到賣家降價急售求脫手，二手放盤量增加一旦成為趨勢，再冇「供不應求」現象，更不會有「坐地起價」、「封盤」呢支歌仔唱，樓價進一步下降必矣！

當然，辣招嘅額外稅款為政府增加大量稅收；之不過，政策制訂需審時度勢，尤其要對大環境迅速作出反應。事實上，本報一大早已多次強調，樓市係經濟大動脈，樓市活可以帶動多個行業轉旺，此乃不爭嘅事實。當前疫情持續嚴峻，通關無期，經濟不景氣，百業蕭條，民生多艱！辣招用於住宅，一施12年，功夫茶敢問，辣招原本用來對付炒家，目前市道陰寒雨濕濕，請問依家炒家何處有？

講真，辣招已經完成任務，係時候畀樓市恢復自然，再堅持下去已失原本意義。政府及早為住宅撤辣，激活樓市，讓相關行業受惠，可說是當前最立竿見影嘅刺激經濟良方！救市如救人，就好似政府狂「谷針」咁，要把握機會，切忌猶豫不決，否則經濟寒冬殺到，呢個時候得到「重症」，就只有攬炒一途！老友記，當斷不斷，反受其亂！快撤樓市辣招，再派一萬元消費券，等市民大眾可以回一回氣喇！