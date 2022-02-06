世界視線：拜登增兵假大空　挑撥局勢振聲望

在俄羅斯、烏克蘭同意遵守停火協議，加上法國、德國積極斡旋下，烏克蘭局勢趨向緩和。惟不安好心的美國總統拜登，繼下令8,500名士兵隨時準備部署後，又突然批准國防部向東歐增派3,000名士兵，以威懾俄羅斯。拜登此刻宣布向歐洲增兵，顯示華盛頓根本不希望烏克蘭局勢降溫，藉以提升威望及取得各種好處，但這種踩線攪局的做法，恐怕最終會玩火自焚。

根據美國國防部說法，駐守德國的一支近1,000人中隊，將連同輪式裝甲作戰車輛移防羅馬尼亞；餘下2,000名美軍來自本土，其中1,700人由北卡羅萊納州飛往波蘭，第18空降軍亦從布拉格堡基地派出300人，並把具有聯合特遣部隊功能的司令部移往德國。美軍強調，增派部隊是因應局勢所需，他們不會前往烏克蘭作戰，並歡迎西歐盟友協助加強北約東翼防衞。

在目睹美國倉皇撤離阿富汗、背棄盟友搶截軍事訂單後，令法國總統馬克龍加強組建歐洲軍的決心，以實現防務自主，擺脫依賴由美國主導的北約。一旦歐洲成功組軍，北約重要性將被嚴重削弱，華盛頓對歐洲的控制力也將隨之下降。拜登當然不能對此坐視不理，因此當烏克蘭局勢呈緩和迹象，美國立即點火炒作俄羅斯威脅論，以加強對北約及歐洲的控制。

執政一年的拜登，內政外交均遇上大挫折，當中美軍狼狽地從阿富汗撤走，以及居高不下的新冠疫情，更令其支持率及政府聲望一沉百踩。由於共和黨來勢洶洶，為防止民主黨在年底的中期選舉崩盤，拜登政府只好將壓力向外部轉移，不斷炒作烏克蘭問題，以塑造強勢政府形象。此外，烏克蘭局勢長期緊張的話，則意味着歐洲局勢不穩，那麼按照資本避險的天性，當然是轉往安全的地方逐利，而美國自然是個不二之選。

事實上，在烏克蘭局勢持續緊張但又不失控情況下，美國的利益才能最大化，而美國也根本沒有和俄羅斯兵戎相見的勇氣。但正所謂世事難料，尤其是烏克蘭問題牽涉多國利益，華府這種玩火式做法，隨時會被迫捲入衝突或戰爭，屆時後果不堪設想。