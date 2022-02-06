正論：疫情海嘯仍未至　確診數字已驚心

第5波疫情失控式來襲，昨日新增351宗確診，初步確診也有200宗，俱為抗疫兩年多以來新高，堪稱怵目驚心。無奈疫情仍未見頂，高官和專家預示更可怕的確診數字陸續有來。饒是如此，港府抗疫依然是頭痛醫頭，最為人詬病是將「次密切接觸者」改為家居隔離，隨時帶來更大的爆疫風險。

食衞局局長陳肇始昨日聯同衞生官員一起見記者，內容乏善可陳，無非又是重複林鄭早一日的說詞，包括向全民派發「快速自我檢測包」，本周開始將竹篙灣檢疫中心改為接收輕症患者的社區隔離設施，密切接觸者的家人等「次密切接觸者」將改為家居隔離等，並再次呼籲市民減少外出和盡快接種疫苗。

抗疫已經超過兩年，招數仍然只有谷針，減少人流則口惠而實不至，打工仔不是公務員，沒有鐵飯碗，又不是人人可以在家工作，手停口停，難道人人留在家中抗疫由政府出糧包底嗎？否則如何減少人流？單靠高官婆婆媽媽叫僱主體諒員工，更改工作安排，有用嗎？當僱主都自顧不暇，隨時有執笠之虞，早前甚至有住在圍封大廈的居民慘食「無情雞」，當知廢官不過講廢話而已。

昨日的記者會，外界焦點落在家居隔離措施上。陳肇始強調，家居隔離並非新事物，爆疫初期亦曾推行，而且一旦連竹篙灣的社區隔離設施都不敷應用，無徵狀患者便會改為家居隔離。儘管當局煞有介事解釋，如果家庭環境不容許，例如劏房戶，便不會留在家中隔離，但誰都知道，這樣只是說得好聽，實行起來往往是另一回事。正正因為過去曾推行家居隔離並已證明失敗，當知現在重推這項失敗措施的爆疫風險有多高。尤其是Omicron傳播速度極快極廣，竹篙灣肯定很快爆滿，屆時連密切接觸者和無徵狀感染者都只能留在家中，肯定整幢大廈「一鑊熟」，甚麼垂直傳播、橫向傳播、污水檢測呈陽性等等同時爆發，豈非令疫情更加一發不可收拾？

可以毫不誇張地說，香港已到了危急存亡之際，港府繼續胡作非為，每日數千宗甚至更多確診絕非危言聳聽，公營醫療系統勢必崩潰。須知道，香港750萬人口，即使港府將每日檢測量提高到30萬次的極限，依然無法揪出所有隱形患者，何況追蹤工作往往滯後，隨着無源頭感染愈來愈多，只要「安心出行」依然沒有實名追蹤功能，事後溯源只會事倍功半。現在別說中港通關無望，就連各行各業都奄奄一息，港府還欲加碼收緊禁聚措施，全城人心惶惶。再這樣折騰下去，整個特區的經濟勢必陪葬。

人們實在不明白，為何直到今日港府仍然不肯向中央提出請求，協助推行全民強制檢測，並跟從內地「健康碼」模式，將「安心出行」增設追蹤功能？到底港府怕甚麼？高官急欲倣效的新加坡，昨日新增過萬宗確診，創下最高紀錄，這就是「與病毒共存」的必然結果。香港有祖國不去背靠，一味自行其是，是否也要走上疫情破萬的不歸路？