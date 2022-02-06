新的特首責任重大，內要保香港的經濟發展、社會穩定，消除貧窮，外要胸懷內地，面向世界，為香港定下再發展的方向與戰略。香港回歸第25個年頭，不能再拘泥於殖民地的體制、文化與政策，而不去找一條面向新時代挑戰的新道路。

對內政策最大的是房屋，涉及公屋供應與私樓樓價，20多年都是在原來殖民地基礎上糾纏不清，走不出困境，且矛盾愈來愈嚴重，成為社會與政治的隱憂。公屋、居屋的私樓化，不過是造就房地產的投機炒賣，把社會財富、社會資本浪費在金融泡沫之中。為甚麼在回歸之後，香港不能參考新加坡等國外經驗，用政府的龐大土地資源，全面推動房屋社會化的發展，藏富於民，不是藏富於富。依殖民地政府70年代一半人口居住於公屋，私樓受嚴格租務管制。但棄殖民地的低標準公屋，改善至少一半人口的生活條件。由此把炒賣房產租金的資金騰出來，提升社會經濟各方面的發展。

投資公屋是投資於人口質素、社會的生活與環境條件，給中下階層居民安居後就業創業的安穩環境，由此而產生的稅收等財政收入遠高於公屋支出，也可減少醫療、社保、家庭與青少年問題的政府與社會代價。香港房屋問題積重難返，是既得利益勢大，挾持政府。就算逐步推行，只要政府全力興建公屋不搞居屋，也逐步引進租務管制，若政府盡心盡力，加快建設（例如全面推行預製件建造），數年內可有成果，也給社會定下一個心理預期，打擊房地產投機。

不解決房屋這個根基問題，香港的社會、經濟、政治沒法救治；解決房屋問題，香港經濟發展的高成本因素也可扭轉。在香港現有的社會財富基礎上，放開與內地的融合，可先深圳、廣東，逐步而為。內地資金、需求與供應入香港，足以與香港原來條件結合，創造出大都會全新發展的機會。香港還有眾多土地未開發，還有填海拓地的能力，也有與深圳、珠三角融合產生的巨大規模效益。改變香港跨境連接，與珠三角成一小時、二小時的經濟與生活圈。香港社福醫療在內地可攜，便可大變。一國兩制是政法以外可變，擴大與內地的有序來往與資源設施互享，便可享受開放（對內地、對外國）的效益。

香港再出發要新理念、新政策，25年了，為甚麼還破不了頭腦的桎梏？