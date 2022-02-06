《港區國安法》實施，黑暴被平息；反中亂港勢力包括他們在輿論宣傳上的總頭目黎智英的壹傳媒、毒果報被清理，多名高層被抓捕；《立場新聞》的高層也被警方照此辦理，該網媒發表的多篇文章涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」，其前總編輯和前署任總編輯被起訴。

見此，心中有鬼、膽戰心驚的香港「日月報」，立刻在其專欄版面加入聲明，聲稱該報的時評文章「絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意」。有了這個自說自話的聲明後，「日月報」以為就可「免責」了，可放心大膽的繼續發表那些「絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意」的評論文章了，以為萬事大吉也。

然而警務處處長蕭澤頤潑了一大瓢冷水，他日前說，是否觸犯煽動罪視乎背後意圖，報章以免責聲明希望避免觸犯法律並無作用。蕭說，是否觸犯煽動罪最重要的是背後意圖，如果犯法，即便加入有關聲明，警方都會執法。

蕭澤頤還說，經常有人問紅線是甚麼？其實很簡單，紅線就是法律條文，法律說甚麼就是紅線。因此，那些免責聲明，他覺得沒有太大意思，因為你不能說自己沒有做便是沒有做，不能自我催眠或自我陶醉說自己不是這回事，而你如果真的有犯法，你做一些免責聲明是沒有用的。聽到蕭澤頤這樣反覆講，「日月報」肯定是不高興的。它和毒果報、《立場新聞》一樣，絕不會承認自己發表的文章有甚麼煽動性，更不認為會違反《港區國安法》；他們覺得是在行使「言論自由」、「新聞自由」，是在追求民主、捍衞人權法治。長期以來，他們慣於把那些觸犯法律、反中亂港、顏色革命、奪取政權的言行，歸於這些「高大上」的好聽名堂下的。

回歸後，「日月報」的評論立場逐漸追隨毒果報，他們的評論文章，不少出於同一班作者。不過「日月報」愛玩「學術包裝」，或指桑罵槐或陰陽怪氣，玩「免責」也有花招。