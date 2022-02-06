香港政府最近拒絕「人權觀察」研究員Ryan Thoreson的簽證申請，這很容易理解，中國外交部早在2019年12月已將該組織列入制裁名單，港府當然必須跟隨，沒有理由引狼入室。最令人不解的是，港大法律學院聘請這位洋人擔任教職，到底是基於甚麼考慮？難道不知「人權觀察」受到中方制裁？或者是明知故犯？

總部設在美國紐約的「人權觀察」，與許多西方非政府組織一樣，都是掛羊頭賣狗肉的貨色，以捍衞人權為名，販賣西方意識形態，從事見不得光的政治勾當，世界各地顏色革命都可以見到他們的身影。有人將該類組織形容為「美國打手」，一點也不誇張。

在香港反修例黑暴中，「人權觀察」就充當極不光彩的角色，除了煽風點火，還為暴徒撐腰。Ryan Thoreson更多次撰文呼籲美國制裁中國，以及關注所謂的新疆人權問題，其反華立場顯而易見。而這種人竟能獲得香港最高學府重金禮聘，這才是咄咄怪事，港大究竟是誰家天下？法律學院究竟想培養出甚麼樣的學生？

事實證明，戴耀廷雖已受到法律制裁，陳文敏之流亦無得留低，甚至「國殤之柱」亦已消失，但港大乃至整個社會仍充滿邪氣。君不見，最近有人要求港府特赦黎智英等囚犯，顯然不是偶然的行動，而是配合西方反華勢力的另一波政治陰謀。就在農曆除夕夜，中國駐美大使館外牆出現「釋放黎智英和蘋果七人」（FREE JIMMY LAI AND THE APPLE 7）及諷刺北京冬奧的激光投影，流亡美國的「香港自由委員會」成員王丹承認是他們幹的。他們不提其他囚犯，專門指名要求釋放黎智英，恰恰證明黎正是外部勢力的頭號代理人，也提醒港府不能輕易放過大漢奸。

可笑王丹之流弄巧成拙，本想聲援黎智英，結果反而加重其罪責。實際上，王丹並非香港人，也從來沒有在香港居住過，卻充當「香港自由委員會」成員，口口聲聲為香港爭取民主自由人權，本身就是一個莫大笑話。這班人託庇於洋人，天天謾罵抹黑自己的國家民族，自以為得意，殊不知在洋人眼中，他們只是「以華制華」的工具而已。還有利用價值的時候，洋人不惜花點錢養着他們；一旦失去利用價值，隨時被棄如敝屣。「為美國而戰」的黎智英尚且落得如此下場，何況是這班喪家之犬！