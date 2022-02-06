年初四當日林鄭月娥又再蒲頭，當然沒有好消息公布，自吹自擂一輪後提出一些所謂新防疫措施，包括廣東省派員支援重設「火眼實驗室」提升檢測能力，以及全民派發「快速自我檢測包」等。林鄭把口說不會投降，堅持圍堵抗疫，但實際上仍然不脫陽奉陰違，「動態清零」早就名不副實，變相實施「與病毒共存」了。

醫管局最近更改新冠病人出院指引，過去必須檢測不出病毒才算康復出院，惟在床位緊絀下，只要樣本CT值達33，即病毒量低已可出院。從過去事例可知，這類病人依然有機會將病毒傳播開去，讓他們出院回家隔離，同住家人會否中招，可思過半矣。另外，當局將竹篙灣檢疫中心逐步改為接收輕症患者的社區隔離設施，原本接收的密切接觸者將逐步改為家居隔離。Omicron傳播率極高，密切接觸者中招機會極高，將這些人留在家中原地隔離，隨時整幢大廈攬炒，並隨着住客出出入入傳遍區內外。

其實，只要林鄭肯放下身段，向中央尋求支援，派醫療隊伍加入照顧病人，並廣建臨時性質的「方艙醫院」，家居隔離或許可以避免。否則以這種治標不治本的手法抗疫，疫情根本不可能遏止，更難收拾。

港府本周將公布新一輪禁聚令，外界原本希望「微調」放寬肯定落空，有消息傳出當局連髮型屋都欲關閉，擺明就是要搞死全港經濟、打爛全港人飯碗。因為港府外防輸入漏洞百出，縱容國泰賤招播毒，將香港搞得雞毛鴨血，卻全無國泰高層和高官需要問責，反而施加種種手段懲罰奉公守法、努力抗疫的市民。如此政府，陽奉陰違都不足以形容，直情是倒行逆施，與民為敵。虎年才剛開始，港人已苦不堪言，中央還要放任港府胡亂抗疫到何時？