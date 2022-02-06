所謂「窮算命，富燒香」，或許是因為近年香港動盪，社會上便隱隱然掀起了一股玄學風，就連東網的App也增加了玄機版，讓讀者可以隨時按動手機求靈籤。今日本欄原本打算寫疫情問題，但剛要動筆，卻見到電視台平時在周六午間播放電影的時段，也在播玄學電影。看來這陣子的香港，術數確是蔚然成風，但很多觀念似是而非，有些人求到上籤就以為一定是好，下籤就一定是差，實際上可不是這般簡單。故筆者臨時改變主意，不寫疫情，改談玄學，希望能匡正一些錯誤觀念。

今天坊間的求籤卜卦，你只能當作遊戲，真正的中國術數卻是玄之又玄。你知道以前算卦，要算到甚麼水平嗎？清代的《增刪卜易》記述過一件事，該書作者有一位朋友犯了罪，正想自殺。他卜了一卦，告訴對方，此罪將蒙特赦。朋友狐疑不信，卜者說，那我證明給你看。他再卜一卦，然後說：「如今天朗氣清，但後天就會下大雨，到時候且看驗與不驗？」到了當天早上，卜者與朋友見面，告訴他，今天的大雨將在未時開始，到申時放晴。後來果如所說，使舉座嘆服，卜者再說：「易卦既能知天時，豈會不知人事？我算你不會被論處重罪，就儘管放心好了。」後來那人果然獲赦。

上述例子該不是虛構的，筆者大學畢業那年，一度神經緊張，擔心某科會不合格，我的一位朋友自謂粗通易理，掐指一算，叫我不必擔心，該科將考獲B級成績，結果雖不是全中，但我也得到了B-的成績。由此可見，術數博大精深，今天很多玄學業者，恐怕就連《增刪卜易》一類的書也沒讀過，就胡亂去解籤、解卦，結果很容易會自誤誤人。