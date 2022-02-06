奧地利國會上議院日前通過強制成年人接種新冠疫苗的法案，該法案上月已在下議院通過，上周五經總統範德貝倫簽署並正式頒布。換言之，奧地利成為首個強制18歲以上人士必須接種新冠疫苗的歐盟國家。雖然全球多地也谷針，像奧國那樣玩鋪勁的卻並不多見。

世界衞生組織曾經呼籲不應實施強行接種疫苗政策，應顧及因強迫公眾打針所帶來的信心衝擊，應在所有提高接種率的可行方案都用盡時，才出此下策，但奧地利就是不聽。去年3月，奧地利茨韋特爾當局通報，兩名年齡分別為49歲、35歲的女護士接種後，前者死亡，後者肺栓塞，當局稱沒有證據指事件與接種疫苗有因果關係，但作為預防措施，將不會再分發或接種同批次疫苗，這是不是自相矛盾？以常理而論，護士普遍會比一般市民更注重衞生，對身體健康狀況亦更了解，而以現今醫學水平、奧地利女性預期壽命逾84歲而言，49歲絕對是早逝得離譜。不過，自2020年12月開始，不少死亡都變得無可疑。

奧地利立法強制打針，並不是世上其他政客缺乏厚黑學伎倆，也不是出於所謂顧及民眾選擇權利與人身自由等藉口，而是藥廠可以有免責條款作抗辯，有人卻在如何立法強迫民眾打針同時出台沒有手尾跟的免責條款之間感到困惑，對一旦強行立法，選民下次選舉又會怎麼投票？頗感猶豫。

谷針或者抗疫抗到個案不斷爆升均非大問題，但以追不上變種病毒的數據說事，硬將打針與抗疫扯上關係，並以「盡公民責任」來變相脅迫，以疫苗通行證來限制出行，就很大問題。疫情本該一早完結，可惜政客在國人面前頤指氣使，應該與醫藥巨企據理力爭時，一個二個卻淪為糯米面前的木蝨。