新冠疫情嚴峻，港府擬再收緊防疫措施。據報，曾爆疫但未列入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的髮型屋等行業，或需納入規管。面對百業蕭條，打工仔手停口停，政府日前宣布將推出不少於200億元的第六輪防疫抗疫基金。

政府早前推出35.7億元第五輪防疫抗疫基金，沿襲前輪安排作基礎，各界詬病的盲點及弊病均未得到改善。首先，政府對行業運作缺乏認識，一刀切「雨露均霑」，卻未按照受疫情影響的程度，系統性分配資源，重點照顧損失較慘重的企業，以致出現不患寡而患不均、各處鄉村各處例的苦況。政府亦忘了自僱人士、自由工作者及零散工等「漏網之魚」，以致有關人士未能受惠。再者，有業界人士表示申請基金費時失事，因官僚程序而耽誤獲得資助款項的時間，補交資料亦未有得到清晰指示。

業界配合政府抗疫，卻因官員錙銖算盡換來一肚氣，難怪有評論指業界收到的支援儼如收粒糖、失間廠。筆者期望政府推出是次資助能先虛心聆聽不同業界的意見，發放資助能更精準到位，亦須顧及連帶行業，例如受飲食業影響的食品批發、菜欄、洗衣業、洗碗業，並加快審批程序。筆者亦建議政府創造更多臨時就業職位，延長百分百擔保個人特惠貸款計劃，設立失業援助金，延遲還息不還本退出方案，延長學生貸款延遲還款安排等。

說到底，要令經濟復甦，防疫抗疫基金只是治標不治本。政府仍須堅持「動態清零」，並應向中央提出請求，支援香港盡快進行全民強制檢測；把安心出行升級為實名制及具追蹤功能的香港健康碼，堵塞防疫漏洞，加強內防擴散的措施，早日戰勝疫情。