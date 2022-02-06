還有40多天就要選特首了，市民經過3個疫下春節，都盼望香港轉好運。回想黑色暴亂更兼3年疫情煎熬，港人都祈盼虎年虎虎生威，驅走邪氣晦氣，讓百姓早點有些好日子過。車公靈籤話頭「媚奧不如去媚灶」，1,500名選委何不協商推出有本事、肯擔當好領袖上位。

去年底的立法會換屆選舉，透過新選制順利產生了90位來自社會各階層各界別五光十色的立法會議員，過程暢順，沒有帶來社會的對立動盪和分化，為全過程民主實現了良好的起步。眼下新一屆行政長官選舉，更是愛國者治港更重要、更關鍵的新里程。

雖然，對於行政長官的產生，只有1,500名選舉委員有投票權，但眾所周知的是，對此大位，境外反華亂港及「港獨」勢力早已虎視眈眈，否則便不會有2019年的港版顏色革命。港內既得利益集團，從來沒有放棄過物色代理人或可操控兼「識做」的人，所以，行政長官這個大位的爭奪，便很自然引發許多表面上看來與特首選舉完全無關的人和事。

在香港生活的老百姓，求的是一啖安樂茶飯，早已被黑色暴亂和「港獨」破壞，以及被疫情折磨得「冇晒信心」，都希望與其又一場選戰開打，不如北京派一位信得過兼能幹的人做特首算了。誠然，這只是百姓的一廂情願，依照《基本法》是不可行的，但有這個願望的人確不少。

目前可以實行的是，按《基本法》第45條「香港特別行政區行政長官在當地通過選舉或協商產生」，那麼，選委完全可以發揮認真和積極的民主協商作用，令選舉最大限度減少不必要的爭拗，促進社會團結和諧，凝聚社會改革的真知灼見，解決壓在港人頭上的3座大山，讓當前可以集中精力戰勝疫情。