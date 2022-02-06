本港新冠肺炎疫情持續升溫，不明源頭個案迭創新高，政府高官警告本港社區已有多達200條隱形傳播鏈，多區爆疫鑊鑊甘，污水監測呈陽性亦愈來愈多。高官表示近日個案更難追蹤源頭，若無進一步措施遏止社區傳播，一旦出現「超級傳播」，個案將幾何級上升！

政府一味谷針，預告堂食將要打3針！妖，飲餐茶食個飯啫，使唔使咁大陣仗呀？庸官猶幸頭腦仲有兩分清醒，強調不會放棄圍堵及清零策略，絕不會「投降」。同文亦指出，歐美國家抗疫無能，遂舉起「與病毒共存」呢塊遮羞布，一些黃人亦受其號召，高舉與病毒共存呢支旗幟，話自己打咗兩針中咗Omicron好小意思，好似傷風感冒咁，而其女友冇打針，賴嘢徵狀仲輕微，不過喉嚨痕痕哋而已！

阿哥，呢啲咪典型廢噏當秘笈咯！有識之士都指出，與病毒共存至少需符合病毒傳播率不高或傳播率高但殺傷力弱，即係低死亡率並且冇嚴重後遺症，同時要有更好嘅特效藥。據報道，美國因Omicron死亡人數持續攀升，已超過Delta肆虐時嘅高峰期。黃人鼓吹將Omicron當普通感冒，叫港人與病毒共存，顯然別有居心。目前已知嘅研究，Omicron嘅死亡率仍高於流感。

有研究發現，Omicron患者每4人就有一人出現「腦霧」，屬於認知功能障礙，症狀包括失憶、思維混亂、頭暈等，可能損害日後工作能力甚至自理能力，嚴重嘅可變成失智症。

呢嗱，中文大學醫學院分析106名新冠肺炎病人情況，發現高達76%患者康復後至少出現一種症狀，包括疲倦、記憶力差、脫髮、焦慮等，影響日常生活，是以千祈咪當中咗Omicron如同傷風感冒！黃人唔驚，就任由佢哋戇戇居居、坐埋一堆吧！