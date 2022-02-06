正當香港奮力迎戰第5波新冠疫情之際，反對派卻搞所謂民調，聲稱有六成五受訪者支持西方鼓吹的「與病毒共存」。反對派身為英美代言人，如此立場當然不令人驚訝。但他們的所謂民調，完全顯露其反智、反法治、反人類的本質以及操弄輿論的險惡用心。

香港抗疫踏入第3年，因生活和生計受嚴重影響而導致的抗疫疲勞在所難免，特區政府有義務透過經濟援助，讓因疫情收入減少甚至失業的勞工以及生意飽受打擊的中小企業走出困境。特區政府跟隨國家的「動態清零」策略，已被證明是唯一可行的方法，而經濟受損絕非放棄「動態清零」的藉口。

為甚麼說反對派反智？姑且不論反對派被質疑未隨機抽取全港市民作為受訪者，導致民調毫無代表性；如果受訪者根本不理解與病毒共存的含義和後果，這種民調本身就是反智的。西方國家與病毒共存的「優異成績」有目共睹，例如丹麥就因為與病毒共存，令確診人數暴增至每日平均4.3萬人；英國日均19萬宗確診；美國在一月高峰時，日均確診人數甚至為80萬，日均死亡人數則高達2,600人。西方國家血淋淋的教訓，向世人揭示了與病毒共存的下場。在反對派的民調中，此時竟然還有這麼多人選擇與病毒共存，實在是令人懷疑。

為甚麼說反對派反法治？因為該民調另有一條問題，是問所謂「洪門宴」應否作出額外懲處。法治的精髓是有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究。若「洪門宴」最多只是錯在「不合時宜」、「有悖民意」，在法治原則之下又豈有「額外懲處」？反對派所謂的民調，本身就是在操弄民粹、鼓吹人治和濫權。

為甚麼說反對派反人類？反對派根本不考慮與病毒共存會對香港造成怎樣的後果。又以丹麥為例，丹麥有500多萬人口，如果以日均4.3萬人確診、20人死亡計算，大約十幾日就會令一成丹麥人染疫。而香港人口密度遠高於丹麥，如果香港選擇與病毒共存，染疫速度將遠高於丹麥，日均確診人數或高達7.5萬人，日均死亡人數可達30人，這勢必令香港的醫療系統全線崩潰。

即使Omicron導致的死亡率未必很高，但或會令大量其他病患因醫療系統崩潰而失救。如果以美國疾病控制及預防中心推算的死亡率為0.9%計算，每一成市民確診就會導致約7,000個香港人死亡，而長期病患、長者和幼童更可能是重症和死亡的重災區！反對派竟敢鼓吹與病毒共存，完全顯示了他們是哪種「良知」！

反對派的民調很巧妙地引導市民，將矛盾避開屬於英資、乃第5波疫情「始作俑者」的國泰航空的責任。這到底是巧合，還是學習了台灣民進黨「塔綠班」刻意誤導輿論的手法？背後又有甚麼利益考量和資本操作？這些值得香港人警惕。