正論：港產疫苗遙無期　遠水救近火可悲

疫情猛於虎，繼前日單日351宗確診破紀錄，昨日新增342宗，絕大部分都是本地個案，甚多源頭不明，社區隱形傳播鏈揪之不盡，不用高官說疫情是兩年來最嚴重，市民動輒要強檢或隔離，有苦自己知，專家指一日過千宗為期不遠，政府未有想到如何撲火，卻繼續谷針，難道中招的市民是沒有打針嗎？

接種率愈來愈高，但個案卻屢創新高，都是狠狠地摑了谷針的政府一巴。另一樣諷刺的是，望穿秋水，等了多時，港產疫苗終於有消息，昨日香港大學兩支研究噴鼻式疫苗的研究團隊接受訪問，政府專家顧問孔繁毅參與的噴鼻式疫苗「衞活苗一號」已完成第一期臨床試驗，將進入第二期臨床試驗。另一支研究團隊，研發「減毒活」技術的噴鼻式新冠疫苗，還要預計今年稍後時間才進入臨床試驗，究竟何時才能推出，相信有關方面都沒有一個確切答案。

港產噴鼻式疫苗只聞樓梯響，兩年前香港還未開打疫苗，港大便獲政府逾2,000萬元資助，究竟當時負責撥款的官員有沒有考慮到，這筆錢是用來應急，還是明知是所謂的長線投資？當時知否兩年後這些疫苗仍然是推出無期，難道官員未卜先知，知道疫情兩年甚至三年都未能完結？運用公帑去發掘遠水，卻不理眼前的近火，所以疫情一波又一波，和港產疫苗一樣，都沒有「埋單」的時期。

若果港產疫苗推出時，疫情剛好完結，豈不是得物無所用？新冠病毒變種來得急又多，變化遠遠快過疫苗更新，Omicron變種病毒株令到現有接種的疫苗大失功效，現在患者大都打齊兩針也躲不過，將來變種會如何厲害，這兩款港產疫苗能否應付仍是未知之數，是否政府又再撥款，讓港大又用數年時間去研發疫苗？心水清的市民更會察覺，原來按程序研發疫苗需要年計的時間，現時打的疫苗推出有多急促，可想而知。

市民打疫苗前要先簽同意書，猶如生死狀，表明已閱讀及明白疫苗是根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）認可使用，並未根據《藥劑業及毒藥規例》（第138章）在香港註冊。換句話說，市民打的疫苗是未經一般途徑註冊的疫苗，現時使用是權宜之計，有一定風險，要接種者自己承受。

參與研發港產疫苗的政府專家顧問袁國勇在兩年前5月曾表示，人類史上從沒試過大量注射冠狀病毒疫苗，不知副作用如何，當時不會打，要等其他人打了先，同年12月他堅決表示自己只會接種自己研發的疫苗，但翌年袁卻帶隊接種了復必泰疫苗。說到底只有專家自己清楚，何時要打，等到何時，市民根本是被牽着鼻子走。

港大團隊估計新冠病毒很大機會成為季節性感染，可能每年冬季之前，都要接種加強劑。令人關注的是，本港缺乏大量生產疫苗能力，相信面世時必須內地藥廠代為生產，既然如此，為何不直接與內地合作，尋求更快推出疫苗？對於政府抗疫慢條斯理，市民已經失去耐性，抗疫如救火，現在火燒身，還有時間等？