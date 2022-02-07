功夫茶：撤銷對沖得把口　市民退休點樣抖

大隻講，梗係爽！祝賀說話最近講得多，諸如恭喜發財、身體健康等等，之不過可以心想事成嘅人少之又少，祝福都漸漸變成一種禮貌，一份客套。不過講到客套喎，港人又點敵得過「官字兩個口」，用花言巧語包裝政綱，講完就一味拖，結果政綱變夢想，夢想又變幻想；等到民怨沸騰，咪重新包裝吓，耍吓冧。呢！新嘅一年開始，又見到有官員用虎年願望嚟包裝政策，講緊又係號稱智商爆棚嘅勞福局局長羅致光。

虎年願望就人人有，之不過局長嘅新年願望一啲都唔新！話說逐步降低乃至取消強積金對沖，都講咗十世，就嚟12生肖都等勻晒，起碼喺今屆政府上任之初，已經許下承諾，誓神劈願話會徹底解決強積金對沖問題。羅致光尋日喺網誌重提舊事，話要將今年首要任務擺喺解決取消強積金對沖爭議嗰度，又話計劃於今個月23日喺立法會首讀法案，目標係喺現屆政府任期結束前通過喎！講就講得幾好聽嘅，不過做唔做到又另一回事囉，皆因每屆政府嘅官員都喜歡喺上任之初承諾解決各種民生難題，往往等到任期末先係咁意拋出草案，叫做兌現承諾，但最終多數因為時間不足而流產。

查實強積金對沖計劃除咗影響全港過百萬打工仔，同樣影響僱主，尤其本港營商成本高昂，現時營商環境仲特別艱難，搞搞吓唔少僱主隨時要清盤執笠。所謂「順得哥情失嫂意」，咁多年嚟，港府既無法擺平資方憂慮，又解決唔到打工仔嘅困境；想要兩面討好，結果變成裏外不是人，卒之要動用大量公帑埋單！強積金原意係保障打工仔退休生活，但喺爭議持續期間，全港打工仔數以百億計嘅血汗錢被「沖」走，幾多人退休變成「退而不休」，想靠政府養老又畀人老屈買年金，結果幾多長者六、七十歲都仲要搵工做、自食其力，幾多長者未等到大團圓就已經結局。

講到底，對打工仔嚟講，推行免審查全民退保先係最理想，取消強積金對沖不過係一種折衷方案，之但係港府都仲要一味拖字訣，一屆拖一屆，當初主政嘅官員都老早退晒休、歎緊世界，打工仔就永無止境繼續捱。雖則羅局長話希望喺今屆政府任期完之前通過，但相信絕大部分港人不過持觀望態度，畢竟「狼來了」就由細聽到大，大家對於港府施政手法見慣見熟，包裝得再靚都不過係「語言偽術」，始終有原形畢露嘅一日。

更何況，理想同現實往往有差距，尤其官員遣詞用字嘅定義，往往同市民嘅常識差距極大！例如最近港府好興提到嘅「最短時間」，明眼人都知玩吓手要3、5、7個月。取消強積金對沖嘅法案最終實施後，係咪勞資雙方都滿意，都真係講唔埋；難怪現時坊間都笑話︰「要信港府一成，隨時全家躺平！」