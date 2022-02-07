北京2008年的奧運會、2022年的冬奧令中國走向世界，憑的是國家的實力，人民的團結。日本自1964年東京奧運，去年再辦奧運，目的是重振國運。可惜結果是疫情之下，一再延遲，也草草了事，得不償失，轉運不成。中日兩國不同的表現，反證出中國是走出了國家興旺，參與世界的正路、王路。日本自1985年及其後再敗於美國，已成美國的附庸，無力復興。

美國欲阻撓冬奧，可只能以無甚作用的外交杯葛，響應者有限，也不敢禁止運動員參加，不如當年杯葛莫斯科奧運。恰好證明中美氣勢之不同，一升一落。

冬奧與奧運之不同，是顯示出中國的富強，3億人口熱衷冬季運動，非國力、民力充足不可臻此。且在大疫期間，雖減少觀眾，但賽場所見，例如開幕儀式，也還是萬千群眾，防疫抗疫的能力全面體現。當此Omicron病毒肆虐全球之際，中國還是保持極低感染率，且外國運動員、媒體和媒體上的觀眾都可清楚體驗，一掃西方媒體的惡意攻擊，讓世界質疑妖魔化中國的惡毒伎倆，還中國於世界一個真實，勝過萬千戰機軍艦的作用。亦以冬奧來強調中國是國際的和平建設，進步力量，與世界各國一起向前，對比美國在烏克蘭和東歐的諸般軍事動作，以武力威嚇，卻徒是假大空的唬嚇，實在不敢真的動武，中國的冬奧，美國的烏克蘭行動，一起重新把世界劃分。附從美國者是破壞的，與中國一起者是和平建設的。美國掀起新冷戰，卻演變成和平與破壞的二極分化。在冬奧之後，世界若依這樣趨向，中國夢便變成世界夢，人類命運共同體之夢。誰勝誰負，應可預知了。

冬奧的出席者，當然是俄羅斯總統最為令人注目，中俄也借機簽署眾多的重要協議。中俄聯手參與國際治理，抗衡美國的暴力已成定論，更且中亞五國出席，中東各國參與，東歐還有波蘭、波斯尼亞，不單只塞爾維亞。全球的地緣戰略正逐步傾斜，朝中俄領導的反美反霸陣線出發。美國依靠的便只是五眼聯盟，加上開始猶豫的歐盟，不可靠的日本，兩大陣營的主力布局清楚。美國爭取不了非洲、中南美的支持，與中俄之爭，勢力範圍日漸局促，只要美元霸權衰落，骨牌效應便勢不可當了。

21世紀的開局，應以中國冬奧為始。不是中國世紀，而是促成世界和平發展。