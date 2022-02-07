美國開打對中國的國運之戰，支持台灣「依美謀獨」，就要拉着日本一起行動。從這個意義上說，日本也是美國手中的一枚棋子。

二戰後，特別是中國改革開放，日本要是和中國搞好關係，利益極大，然而受制於美國，日本已沒有自己的外交，已成美國附庸。

對華關係更要看美國臉色、聽命白宮，當年尼克遜總統破冰之旅訪華，要和「紅色中國」改善關係對付蘇聯，但因為「台灣問題」還不能和中國大陸建交，只能相互建聯絡處時，日本就忙不迭的早好幾年和台灣斷交，和中國大陸建交，日本「猴急」是因為知道和中國大陸建交，好處「大大地幹活」，日本也看出了美國為了自身利益早晚會拋棄台灣，自己何不先行一步？當然，美國也需要日本先行一步，敲打敲打晚年愈來愈不太聽話的蔣氏政權。

改革開放後，日本更是先行一步，在中國「引進外資、先進科技和管理經驗」時實現日本利益最大化，賺得盆滿缽滿，令美國和西方國家甚為眼紅，那時只有釣魚島問題影響中日關係，但也「暫時擱置」了。正因如此，令日本忘乎所以，打打算盤，以為中國為了「和平環境」、為了「經濟建設」、為了「韜光養晦」、為了「大局為重」就可無休止的在領土和主權問題上容忍日本挑釁。

幾年前，中國出手，武裝海監船沒怎麼費勁就可以在釣魚島水域常態化巡邏，日本船艦必被驅趕，為此小日本憋了一肚子氣，日盼夜盼美國打救。這時的台灣，見到山姆大叔當祖宗拜、見到日本鬼子當親爹喊的民進黨已經把「台獨」、「去中國化」弄成了「主流民意」，這正合日本人從明治維新後就要把中國大卸八塊之意，更何況此時此刻的特朗普、拜登政府正要將中國「一舉打倒」，小日本就很興奮。

但想也知道，在根本利益面前給美國當狗未必划算，只是既為人狗又怎能不聽主子使喚？