烏克蘭局勢發展到現在，人們終於看清，不是俄羅斯想打仗，更不是烏克蘭想挑釁，而是美國唯恐天下不亂，企圖煽動戰爭以渾水摸魚。所以，皇帝不急太監急，俄烏按兵不動，老美最着急。彭博社日前誤報俄羅斯入侵烏克蘭，也許非無心之失，而是刻意製造緊張氣氛，盼雙方盡快開戰。

君不見，美國國防部日前再次出來煽風點火，聲稱掌握確實證據，顯示俄羅斯計劃偽造烏克蘭種族清洗俄語人口、攻擊俄羅斯人的影片，製造入侵藉口。「我們相信俄羅斯會製作一部逼真的宣傳影片，片中會有屍體畫面，和演員扮演的哀悼者，也會有摧毀地點的影像，以及烏克蘭或西方國家軍備的畫面。」但當記者問到證據何在，美國國防部發言人只能支吾以對，不知所云，可見他們根本無法自圓其說。正如俄方指出，美方的指控令人聯想起2003年有關伊拉克擁有大殺傷力武器的虛假聲明。

沒錯，利用偽造證據入侵他國，正是美國慣用伎倆，當年以一袋洗衣粉誣指伊拉克擁有大殺傷力武器，只是其中一個典型例子。老美賊喊捉賊，不斷渲染俄羅斯軍事威脅，反而自揭瘡疤。為何美國這麼希望俄烏爆發戰爭？主要原因有二：一是消耗俄羅斯國力，以免威脅美國霸權；二是離間俄羅斯與歐盟關係，以便更好地控制歐盟。只要歐洲爆發戰爭，不管結果如何，美國都可以坐收漁人之利，俄烏以及歐盟都將成為輸家。

這種陰謀詭計當然不可能瞞過全世界，歐盟兩個領頭國家德國和法國堅持主張與俄羅斯對話，政治解決烏克蘭問題。早前德法更直接撇開美國，與俄烏舉行四方會談，並促成雙方同意繼續遵守停火協議，意味着俄烏危機演變成為戰爭的可能性正在降低，也意味着美國陰謀詭計無法得逞。為了掩飾窘態，美國最近既向烏克蘭提供武器，又向北約增兵，刻意營造戰爭氣氛，無非虛張聲勢而已。

很明顯，美國已陷入騎虎難下的局面。一方面與俄羅斯為敵，一方面要遏制中國，兩線作戰，力不從心，反而促使中俄愈走愈近。普京親自出席北京冬奧運，確認深化中俄全面戰略協作，並簽署了能源合作等一連串協議，令老美恨得牙癢癢。中國是綜合強國，俄羅斯是軍事強國，強強聯手，一加一大於二，足以遏制甚至瓦解美國霸權。