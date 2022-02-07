繼林鄭在年初四跑出來後，又到好姊妹陳肇始於翌日登場，又是例牌一輪自吹自擂，特別是有記者問及「快速自我檢測包」並非強制檢測，質疑即使檢測呈陽性，不通報亦沒有法律後果。陳肇始對此避重就輕，答非所問，一味強調「願檢盡檢」，又自誇近期已進行了逾300萬次檢測，比當年中央在港推行「普及檢測」的檢測次數還要多。換言之，陳姑娘跟林鄭一樣，堅持自己一套有效，不會採納內地全民強檢。

問題是，如果本港抗疫真如廢官所說有效，疫情又豈會失控？最可笑是陳姑娘一味叫人減少外出，卻又不想想打工仔手停口停，並非人人如公務員手執鐵飯碗之餘還能在家工作。除非港府宣布全港停市，否則減低人流談何容易？

實際上，剛過去的周末，筆者發現街上人車流量已明顯減少，證明市民十分聽話，非不必要不會外出，但外出返工始終是必要，只消廢官在上班日繁忙時段走進港鐵車廂，當知人擠人是難以避免。廢官出入有名車代步，當然不知民間疾苦。抗疫逾兩年，陳姑娘的抗疫「良策」仍然停留在想當然階段，跟抗疫初期鬧出全日禁堂食的笑話一樣毫無進步，無奈市民已被折騰得苦不堪言，看到港府笑話多如牛毛，卻再也笑不出來。

同樣面對疫情肆虐，澳門沒有問題，深圳即使出現疫情亦沒有如香港般倒瀉籮蟹，這還不是政府的問題是甚麼？林鄭一味自我感覺良好，直到今日仍認為香港抗疫成績比世界各地都好，卻從來不會拿內地城市或澳門跟自己比，原來「好打得」兼「考第一」的人只知自欺欺人。兩個月前，香港還是好端端，兩個月後即換了光景，別說中港通關早已告吹，疫情一旦持續至7‧1危及換屆，該當何罪？