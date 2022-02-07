昨日，本欄談到近期社會刮起一股玄學風，就連周六午間，電視台平常播放電影的時段，也放映以術數為題材的影片。

這股風氣，大家視作茶餘飯後的談資即可，太認真則不必。譬如近期播放的一套玄學片，大抵是拍攝於2020年，該片其中一節內容提及，為2021年的香港經濟求問於黃大仙籤，結果得到下下籤。片中人便據此大談，虎年香港的經濟前景悲觀，失業人數將甚多。

事實上，2021年香港經濟的增長率達6%，對外貿易大旺，政府財政收入遠超預期，失業率較之前一年急速改善。如果籤文好壞，真可以憑上、中、下幾等作劃分的話，去年香港經濟大抵應屬中籤，即使保守一點，也該有中下水平，斷不至於下下吧。

然則，是大仙籤不靈驗嗎？那卻未必。其實籤文跟卦象一樣，解說時有一套嚴密的邏輯系統，上、中、下三等吉凶，不是簡單地按字面劃分。正如昨日本欄所說，古人解卦，不像今人般兒戲，例如占天氣，是指明將於何日何時下雨，將於哪一個時辰放晴，過程清晰利落，絕不含糊籠統。更不是占得吉卦，就說天氣會好，凶卦就說天氣會壞，要是這般解釋，會讓人笑掉大牙。

如今科技進步，只需在手機按動幾個鍵，就可以求問於車公籤、黃大仙籤。這種玩意，你視作遊戲則無傷大雅，最怕是太認真，求到上籤時，滿以為鴻鵠將至；求得下籤，便失心喪志，認定一切皆無望，那就很容易誤了自己。這個年頭，專業的解籤、解卦者，尚且未必能承傳到古人的功夫，外行人就更不消說。一般人求得籤文，只適宜吸收詩偈中的人生智慧，若視之為吉凶的憑據，則隨時會誤事。