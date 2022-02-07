美國前副總統彭斯日前罕有反擊「前大佬」特朗普，事緣特氏自2020年總統選舉中做了拜登手下敗將後，一直指大選存在舞弊，甚至將矛頭指向彭斯，認為對方去年1月主持國會會議時，有權拒絕確認選舉結果，但彭斯並無這樣做，即使彭斯再三指出身為副總統無權推翻大選結果，特氏仍是死咬不放。表面看來，這是兄弟鬩牆的鬧劇，其實是特朗普密謀捲土重來的一着棋。

在彭斯公然「以下犯上」出言頂撞，搬出「國會對選舉人票僅有的角色是打開和點算由各州遞交和認證的選票，不多不少。這星期我聽到特朗普說我有權推翻選舉，但特朗普錯了，我無權推翻選舉」後，特朗普發聲明表示不同意，但說法仍是三幅被，他指每個人都知道如果存在欺詐或大規模違規行為，將選票送回立法機構查明是合適的。美國行的是選舉人票制度，「每個人」的重要性心照不宣，特氏打動不了「關鍵人物」，大吵大嚷也只不過是在做大龍鳳。

尤其拜登民望持續低迷，民調指如果現在舉行選舉，特朗普有望再過總統癮。在拜登上任總統已逾年的今天，在沒有新證據支持選舉舞弊下，再翻炒彭斯手指拗出不拗入，可以翻案成功，甚至把拜登拉下台嗎？特朗普雖然瘋狂但未至於白癡，他很清楚是不可以的，這一切只為再炒熱自己人氣，反正彭斯的任何回應，他都可以用來騙取不滿拜登施政的選民，替自己加分。

彭斯這次把話挑明的動機也不純粹，有傳他可能出戰2024年總統選舉，因此想讓黨友理解自己。他或許是看到日前有民調指僅約一半共和黨人希望特朗普2024年出戰大選，不過共和黨人對特氏始終有種奇怪的如蟻附羶，民調指仍有逾七成人對他持正評，彭斯並不理解黨友其實有眼無珠。