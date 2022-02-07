本港疫情面臨失控，儘管特區政府表明堅持動態清零，但措施不足以扭轉嚴峻的局勢。抗疫已兩年多，當局仍後知後覺，未能有效解決檢疫設施不足，導致要將密切及次密切接觸者改為居家隔離，甚至作最壞打算，連輕症患者都可能要居家檢疫，更是走抗疫的回頭路。本港樓宇複雜、環境擠迫、劏房眾多，若不妥善處理人手、配套等挑戰，隨時增加社區爆疫風險。

筆者認為，當局要實施居家隔離，必須要處理好以下幾個問題，首先是執行居家隔離的標準為何？判斷家居環境許可及安全至為重要，雖然衞生防護中心表明，如環境不容許，例如劏房戶，便不會留在家中隔離，但對於眾多居住在舊樓、三無大廈的業戶來講，他們的大廈喉管老化、環境衞生惡劣，居家隔離的條件是否合適，仍是一大疑問。而疫情爆發以來，很多大廈都出現垂直傳播，當局又有否調動足夠人手去逐一檢測樓宇環境是否合適？

其次是能否做好監察及支援居家隔離人士，避免病毒再傳播？儘管當局表示，居家隔離人士要佩戴電子手環，但據過往經驗，仍有不少人罔顧防疫規定，出街吃喝玩樂樣樣做齊，最終造成多個感染群組，第5波疫情正是因為國泰空少違規引爆。而且當局無規定同住者都要接受強制隔離，無疑仍是居家檢疫的一大漏洞，若政府不嚴謹，眼見防疫漏洞都不堵塞，堅持動態清零只會是一句空話。

最後是增加臨時檢疫設施。隔離設施不足是抗疫的一大掣肘，去年年中疫情緩和後，政府拆除設於亞博館的社區治療設施及負壓病床，現時檢疫設施不敷應用才重啟，凸顯當局被動的思維。當局必須迅速從設施、人手、物資等各方面增加資源，加強跨部門統籌協調，避免出現檢疫隔離管理混亂的情況。