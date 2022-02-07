今天是年初七人日，人人生日好日子，身體健康自然是人人期許。香港在第5波疫情如海嘯般殺到埋身，則是人人自危。可是，作為政府的管理者卻不把人的生命作為第一要保護的要素，盡責履職，全民必須共聲討之。

由特首林鄭到其最信得過的聶德權局長，都承認第5波疫情危機非常嚴重，不明個案源頭過半，預示兩股病毒隨時全面幾何級大爆發。可是，當局卻剛愎自用，頑固地拒絕用公權力強制推行迅速並已在內地證明是絕對可靠和有效的各項全面防疫抗疫的衞生和醫療措施。儘管在廣東省政府全力支援，包括重設「火眼」已解決無後顧之憂下，仍然「死牛一面頸」，維持姜太公釣魚式的「自願上釣」原則，「唧牙膏」式被動應戰，還要各方踢一踢才郁一郁，把市民的生命「較飛」，令人氣憤至極！

林鄭說，全民派快速檢測包，讓全港市民自願自行檢測。說得好聽，行得通嗎？若市民肯自願的話，便不會3個春節都搞不掂疫情。為甚麼不全民強檢而要重複姜太公式的錯誤抗疫模式？林鄭說，可提升日檢30萬劑。何不學內地城市經驗，在兩三天內全民強檢750萬人，一次過截斷全部疫源？

林鄭和聶德權，以至陳肇始，都呼籲市民盡快打針，姜太公模式打針有效嗎？政府放棄強制打針手段保護公共衞生安全正確嗎？

林鄭拒絕做全民檢測，無法第一時間徹底找出潛伏的病源，只用後發制人式的圍封檢測，便是令疫情幾何級爆發的真正原因。面對防疫錯誤導致的潰敗，竟宣布因應資源短缺而縮減竹篙灣隔離期和改變入住對象安排，「削足就履」，把潛在帶菌者留在狹窄居住環境和人煙稠密的社區，只能為下一波埋下更大疫患傷害的計時炸彈。姜太公抗疫，香港只能行衰運。