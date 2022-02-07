疫情失控，單日確診個案迭創新高，總確診病例以8日時間累計過千，打破1.5萬大關！病毒攻擊不分貧富，公共屋邨爆疫固然浪接浪，商場及教會也有群組感染及大範圍傳播，最要命連半山高尚豪宅地段也受到病毒入侵！

呢，禮賓府、英美領館以及前特首董建華嘅寓所嘉慧園附近污水樣本也驗出含病毒，隨時需要強檢。夢裏不知身是客，夜半好夢變噩夢，妖！咁搞法，紙紮老虎都嚇死人吖！疫情踏入虎年，愈鬧愈兇，有兒科醫生特別提醒家長及公眾，千萬唔好以為染上Omicron變種病毒等於傷風感冒！這也正是老朽叫大家要正視Omicron帶來嘅後遺症！並力斥黃人「與病毒共存」嘅居心叵測！

早前《新英格蘭醫學雜誌》喺法國發表一項研究報告，稱67%嘅患者出現了神經系統症狀。而美國《新聞周刊》亦引科學家嘅研究，指新冠肺炎引發嘅疾病，可能會導致癡呆和其他神經退化症嘅發病率喺未來幾十年激增。此外，愈來愈多新冠肺炎長期感染者，已出現慢性疲勞綜合症。

各位，慢性疲勞綜合症也被稱為肌痛性腦脊髓炎，係一種奇怪嘅疾病，美國媒體指出，患者具有容易極度疲勞、運動不耐受和一系列其他奇怪嘅、令人衰弱嘅神經症狀。據悉，喺新冠肺炎疫情開始之前，已經有200萬美國人患上呢種病症。點講都好，有關Omicron嘅研究愈來愈多，不過專家各自表述，有指「死得人少」，亦有稱絕不能當佢好似傷風感冒，甚至不藥而愈！而唔少黃人則以為「唔中Omicron唔知身體好」！猶幸愈來愈多人認識呢種病毒會造成大腦及其他器官嘅影響，絕對唔係傷風感冒喉嚨痕咁簡單！要言之，大家都係小心防疫，你睇陳肇始都戴雙重口罩啦！