開幕逢「立春」，北京圓「雙奧」，30多位國際政要、近3,000名運動員和約100分鐘精彩匯演，在冬奧會開幕式上亮相，為世界特別是全球華人送上特別的春節獻禮，帶來和平友好的信號，締建重啟互動、重建互信的契機，展現中國的現代和未來，以及深層次的民族和文化自信。中國做好了準備，香港又應如何展現壯志丹心？

從1908年的「奧運三問」，到2008年的「同一個世界、同一個夢想」，再而是今年的「一起向未來」，中國主辦奧運會不再是夢，而是讓北京成為史上首個兼辦夏季和冬季奧運的「雙奧」城市，既通過冬奧體現國家的願景、影響力和威望，更架設促進國際對話、繫懷全球華人的共融大橋，呼應當今時代的需求，應對全球挑戰，弘揚中華文化和價值。

當前全球經濟持續低迷，新冠疫情大流行，以及大國地緣政治和意識形態角力，令國際環境變得紛紛擾擾，奧運會更淪為狙擊標靶，出現「欲加之罪」式的所謂「外交抵制」。然而，奧運會的精粹是構築溝通大橋，不是修築圍堵高牆。聯合國秘書長、聯大主席、世界衞生組織總幹事和世界知識產權組織總幹事等貴賓同機抵京，再加上帶頭抵制的美國派出該國歷來第二大冬奧選手團出席，輕鬆確證「杯葛京港澳」和「外交抵制」都只是擺擺姿勢的偽命題，「高牆」一推即倒，進一步凸顯中國的實力和影響力，並已得到國際的認同和支持。

依循歷史長河和世局變化的維度，檢視北京的「雙奧」桂冠，將能發現14年前的京奧，標誌着國家走出百年積弱，突破政治圍堵，重回國際體壇和強國之林，因而以「同一個世界、同一個夢想」為主題，表達對融入世界的訴願；到了今天，中國已具備不卑不亢、平視世界的自信和實力，主辦冬奧會只為開創「雙奧」歷史，帶動3億國人參與冰雪運動，亦冀藉此展示國家在科技、經濟、體育和國際影響等綜合國力的新風貌和新成就，再以「一起向未來」為主題，緊扣「人類命運共同體」的理念，向世界宣示一個更繁榮、更自信的中國願景。

至於最矚目的開幕式，強調科技與精巧，簡約而震撼，融入人工智能、實時運動捕捉等大量科技元素，不再講述5,000年的璀璨文明，而是集中表現中國的現代和未來，既反映轉型發展的進程，亦洋溢着文化自信和價值理念。同時，安排維吾爾族和漢族運動員一同點燃主火炬是一個妙着，透過奧運精神解決國家戰略紛歧問題，有力回擊所謂「種族滅絕」的指控，並對「外交抵制」進行無聲抗議。

奧運精神是人類團結的燈塔，讓大家更加珍視團結的意義。香港，作為國家的一個特別行政區，體育力量雖單薄，但仍要作出應有的配合和貢獻，並且通過冬奧會提高港人的身份認同，以及對冰雪運動的了解和認識。