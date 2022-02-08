世界視線：列強聯手奪核武　基輔善忘放厥詞

俄羅斯大軍在邊境3個方向集結，大有揮師攻打烏克蘭之勢。局勢緊張之際，烏克蘭有政界人士近日對30年前放棄核武的決定感到後悔，認為失去威懾俄羅斯的最有力手段。不過，此觀點是一個浪漫化想法，從軍事及政治角度而言，基輔當年銷毀核武是列強施壓所致，並不是自身可以決定。

蘇聯解體後，烏克蘭繼承至少176枚洲際彈道導彈、1,246枚核彈頭及142架戰略轟炸機，一度是全球第3大核武國。不過，當年核武的發射代碼並非掌握在基輔手上，而是由莫斯科控制，後者透過特殊軍用通訊線路遙控烏軍的核武。基輔雖然在後期獲得否決發射的權力，但能否真正發揮作用不得而知。

而且，蘇聯部署在烏克蘭的核武本來是為了打擊西歐，不會設有境內城市的坐標。假如要獲得俄羅斯城市的坐標，需透過衞星勘測；但對烏克蘭而言是一個不可能任務。再者，烏克蘭的軍工體系不完整，沒有生產導彈、發射車及轟炸機的能力，更遑論維修保養。以上三者是核武載具，但基輔無法生產，遠程打擊俄羅斯只是紙上談兵。

烏克蘭獨立後急須清理債務，交出手中核武是獲得援助的唯一及最快方法。戰略轟炸機抵押予俄羅斯，償還天然氣欠款，其餘核武亦運往俄羅斯拆解。武器級的濃縮鈾則改為核電站使用，以換取美國及英國的援助。假如基輔拒絕交出核武，不但無法得到西方援助，甚至沒有天然氣過冬。

對於美英俄而言，烏克蘭的核武對核不擴散構成風險，可能落入恐怖分子手中，成為骯髒彈原料。加上基輔新政權缺乏向心力，美英忌憚烏克蘭的親俄分子與俄羅斯連成一線，銷毀烏克蘭核武可減少俄烏聯手威力。在強國的聯手下，烏克蘭於1994年簽署《布達佩斯備忘錄》，同意交出核武。

隨着北約東擴，烏克蘭東部及西部的分歧愈演愈烈。東部希望重歸莫斯科懷抱，西部則主張倒向西方，埋下分裂伏線。前車之鑑說明，身處歐亞十字路口的烏克蘭是列強覬覦的一塊肥肉，注定無法自主命運，左右逢源是生存之道，挑戰強鄰將得不償失。