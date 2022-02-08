產評：中美經濟主戰場　亞太和平恐難長

美國總統拜登提出的亞太新經濟框架傳快將公布，意欲與不包括中國的印太區內盟友，在數碼貿易、供應鏈和綠色技術等議題加強合作，意味美國在亞太區的戰略，由過去尋求與中國的「再平衡」轉為「全面脫鈎」，對立之意甚明。兩強爭做霸主，區內只怕難復平靜，亞太諸地如坐針氈，既難享兩家茶禮，選邊站又未符本國利益，只有戰戰兢兢，見步行步！

亞太地區在經濟總量和經貿規模上，已位居世界前列。隨着西方國家人口老化，經濟增長低企，擁有龐大年輕人口的亞太區市場，被發達地區公認為最具高增長潛力的市場，故中國與美國都想爭奪在亞太經貿的主導權，以彰顯國力優勢和影響力。

地理上，身處亞太區的中國，與亞太諸地的經貿關係密不可分，這些年更一直擔當着推動區內經貿增長的「領頭羊」，相關貨物出口金額遠超美國，誠然具有絕對的競爭優勢。故見即使這幾年中美雖大打經貿戰，但包括中國等15個亞太成員地區還是促成了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），成為佔據全球經貿總量達三分之一的最大規模自由貿易協議，即使是美國盟友的日本、澳洲、新西蘭，亦在其列，關鍵就是一個「利」字。

可美國依然要堅持與中國全面脫鈎，力圖遏止中國崛起，加上拜登政府要為11月國會中期選舉拉票，遂推重返亞太戰略，傳將於季內公布新的亞太經貿框架詳情，目的是打擊以中國主導的亞太經貿格局，藉着構建「可信任供應鏈」，爭奪亞太經貿的主導權。

可以預期，未來亞太諸國想繼續做美國人的生意，得遵守美國的規則，排除中國於供應鏈中。可中國始終是區內經濟火車頭，即使疫下經濟增長出現短暫放緩，但疫情總會過去，中國龐大的服務需求，是亞太地區經貿持續發展的重要基石。為了滿足美霸，而要完全斷絕與中國的經貿關係，顯然並不符合亞太諸地自身利益。

可惜中美關係回不到從前，這是不爭的事實，即中美都不會放棄爭霸。兩強要在區內爭做盟主，意味亞太諸地既不可能享漁翁之利，更處於被迫「選邊站」的兩難局面，豈能安寢？縱使亞太諸地不欲選邊站，美國還是會想方設法推動利益方全面與中國脫鈎。至於中國，固然也清楚掌握形勢，並已作最壞打算，故見這兩年忍痛在內部進行各項大整頓，強化內循環，目的是着手安頓大後方，以準備迎接更大的外來衝擊。

百年大變局如是，可以預見未來10年亞太區都不會平靜。中國得堅持推動自身全面現代化，為亞太區經貿帶來更大的機遇，倡導多邊主義，開放共贏，這既是亞太區實現持續增長的重要前提，也有助化解來自美國的對立與分裂力量。美國要是堅持逆水行舟，注定是事倍功半，最終也得接受與中國共贏共存，當然也不能完全排除美霸老羞成怒，發動戰爭攬炒的可能性，而這正正就是威脅全球經濟的最大「黑天鵝」！