功夫茶：顧客權益缺保障　消費意欲點會強

本港市道不景，百業打柴；要推動經濟復甦，推動港人消費係必需嘅。除咗政策之外，良好嘅購物體驗、優質嘅服務態度，消費權益得到保障，同樣有利於鼓勵市民使錢；坦白講，使錢都係為咗開心，邊會有人鍾意貼錢買難受呢。之不過消委會尋日公布嘅數據，就令人大吃一驚；表面上消委會去年收到嘅投訴按年下跌，但超過一半係涉及服務嘅投訴，而且所涉及嘅金額亦大幅增加，真係有愧於香港「購物天堂」嘅美譽！

消委會嘅數據顯示，去年一共收到27,382宗投訴，按年下跌11%，當中涉及服務投訴佔54%，投訴所涉及嘅金額按年大幅增加116%，達到11.7億元。嗱！喺病毒肆虐全球、環球經濟不穩嘅情況下，市民今日唔知聽日事，消費意欲本來就唔高，有錢都梗係留嚟傍身。尤其喺去年年初，各項防疫措施尚未放寬，直到年中疫情趨緩，港府又派消費券，市道先慢慢向好。話說就快都冇人肯消費，又何來咁多投訴呢？唔通落街買斤菜，阿姐唔肯搭條葱，都走去投訴咩？所以投訴量下跌，係預期之內！

咁何解涉及投訴嘅金額會大增呢？其實只要睇番數據就唔難理解，投訴量大增嘅類別，消費金額一般較高；至於被投訴嘅原因，則大多同疫情有關。例如排名榜首嘅主要涉及電器用品，又以傳統家電為主；喺疫情下，市民留喺屋企嘅時間多咗，適逢政府大派消費券，市民梗係趁機拎消費券嚟買家電，多咗人買，出現問題嘅機率自然大；又例如投訴急增近1.6倍嘅美容業，每每爆發疫情就要停業，去年疫情一度緩和，各大美容院當然想吸納資金一鋪翻身，難免有從業員趁機以不恰當方式銷售，欺瞞顧客。

值得一提嘅係，喺疫情之下，網上外賣點餐平台服務大行其道，但相關投訴亦自2019年起急增超過5倍，金額亦較前年上升八成。除咗因為多咗人用網上訂餐外，港府對呢類型新興平台缺乏監管，亦係主因之一。外賣員送餐難免遭遇各種難題，面對遲送、漏送等情況，顧客其實都會體諒同理解，但有外賣平台公然拒絕退款，要去到消委會介入先肯妥協，就離晒大譜囉。試想像，叫個外賣都係想食餐安樂茶飯，飯食唔到仲要成肚氣，唔投訴就有鬼囉！

講番轉頭，疫情對於香港各行各業嘅影響，又點止停業咁簡單。疫情持續超過兩年，面對港府防疫無能、救市不力，港人早已怨聲載道；無論係出售商品嘅商家，受僱提供服務嘅打工仔，定係消費者，其實咪又係香港人；受大環境拖累，心情本身就差，打工仔又點笑得出，顧客自然係樣樣嘢都睇唔順眼。所謂「福無雙至，禍不單行」，港府喺保障消費者權益嘅同時，假如唔盡早解決疫情、挽救經濟，遲啲莫講話消費，開唔開到飯都成問題！