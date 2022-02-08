正論：中央出手需及時　莫待香港空截肢

特區抗疫踏入了第三個年頭，由鼠年來到虎年，從疫苗未開發及缺乏口罩，到現在差不多八成接種率，以為守得雲開見月明，撥開雲霧見青天，誰知希望愈大，失望愈大，香港疫情不但沒有減退，反而是一浪接一浪，第5波爆發，專家形容是海嘯級或幾何式，昨日新增確診達614宗，較前日幾乎倍增，專家預計每日過千宗日子將會來臨，大家要作好最壞的打算。

好事不出門，惡事傳千里，香港又再次令到全國關注，兩個官媒接連兩日接力發表評論文章，指香港須堅持「動態清零」，若採用「與病毒共存」，與內地通關免問。表面是評論文章，實際是有關方面發出的警告，大家心知肚明，京官看來已經失去了耐性，表達對香港抗疫無能的不滿，由官媒發表出來，不經官方訓斥，已經算給面子。

面是人家給，架是自己丟，一國兩制，但特區管理不濟，多年來都為中央添煩添亂，官媒對港事務發聲，已不是新鮮事，但罕有像這樣連環發文，令人想起2019年黑暴之亂，官媒也是如此擺出高姿態，痛罵叛亂分子，包括大漢奸黎智英，當時香港街頭暴亂無日無之，陷入水深火熱，政府進退失據，一年也不能止暴制亂，反對派更藉機想奪取特區管治權，由區議會選舉大勝，到圖謀操控立會選舉，左右特首人選，政治危機一觸即發，最後《港區國安法》橫空出世，一下子便把暴潮壓下來，把暴亂分子打得雞飛狗走。

當時已有聲音，覺得中央拖到最後關頭才出手，貫徹多年來對特區放任不管的作風，五十年不變，淪為五十年不管，兩制走歪了，荒腔走板，無心去殖，讓港英餘孽操弄特區政府，令人不禁要問，這是誰家天下！弄得特區烏煙瘴氣，牛鬼蛇神當道，廢官一就是裏應外合，一就是袖手旁觀，眼看香港幾乎成為西方的盤中飧，中央才施施然出手，扭轉局面，多年來擁有司法保護傘的壹傳媒黎智英，也淪為階下囚，反中亂港傳媒例如《蘋果日報》頓時煙消雲散，既然可以做得如此徹底，為何容許毒果為禍廿多年？

中央的「容忍度」真的很大，容忍了歷任失職的特首，現屆政府5年來建樹全無，搞出了暴疫兩大災劫，卻安然度過，問責只是徐英偉這些小角色，尚有數個月任期便齊齊拍拍屁股走人，留下抗疫及重振經濟這些爛攤子給下屆政府，這不是燙手山芋，恐怕是一枚核彈，沾手即爆，死無全屍，對下一任特首絕對不公平，對香港市民更加是懲罰，香港重重禁令，處處疫蹤，儼如死城，是想用這樣的狀態去慶祝回歸廿五周年嗎？

香港現況像截肢全癱的病人，毫無生命力，死氣沉沉，民不聊生，民怨沸騰，本是大好家園，家不成家，作為管家的固然失職，應該撤職，作為家庭一分子，百姓也像子女，怪家長所託非人，不聞不問，任由他們自生自滅，彷彿並非親生，像忘記了前人經過艱辛努力，才讓東方之珠重回巨龍懷抱，洗脫百年國恥，回歸初期十四億同胞的喜悅，為何現在又對這顆掌上明珠見死不救？常常有人質疑香港人不夠愛國，沒有歸屬感，但回想當年華東水災及汶川大地震，全城熱心出錢出力賑災，京奧時期香港人熱情慶祝打氣，是誰造成現時生疏的局面？

特區疫情明顯失控，如果再蔓延下去，恐怕會像新加坡，單日確診人數突破一萬大關，一日急升逾兩倍，累積接近一成人口染疫，大家能想像香港70萬人染疫嗎？令人感嘆去年底還在憧憬聖誕新年通關，才個多月時間，來了翻天覆地的改變，恍若隔世，現在不單止沒有可能商討通關，內地對香港人入境更加要收緊管制，通關遙遙無期，是兩年來最黑暗日子，香港少了北水，像沙漠中垂危病人，未病死已經渴死。

香港是中國不可分割一部分，香港有難，應該八方支援，疫情如同發生地震海嘯災難，救人如救火，刻不容緩，中央應該要派專責小組來港監督抗疫工作，角色職能類比內地的中央巡視組，可以點名失職無能的官員，呈報中央處分罷免，首先要換當然是庸碌無能，抗疫失職的食衞局局長陳肇始。效法古代斬立決，不需斬監候，絕對不能再拖，廢官「人頭落地」，才不會阻礙抗疫大事，其他如律政司司長鄭若驊，也是特區的腫瘤，引刀成一快，才能不負市民的期望。

抗疫同時要着手打救經濟，疫情在內地爆發初期，京官已經警告，切勿過分施禁摧毀經濟，港官沒有取經，井底之蛙，藥石亂投，諸多禁令，以為抗疫，實際殺雞取卵。晚市禁堂食證明是笑話，難道病毒在晚上六點後才出動？民以食為天，辛苦工作只為一啖安樂茶飯，針對堂食簡直捉錯用神，殺錯良民，食肆變犧牲品。若要對症下藥，應該集中火力取締樓上吧，非法聚賭及違規派對房，嚴刑重罰，才能阻嚇犯聚人。

現時的防疫措施千瘡百孔，醫頭不能醫腳，亟需要重大改革。港官不成氣候，京官應該聯同中港專家作決定，能者居之，特事特辦，勿拘泥於自治框框。至於抗疫目標，香港根本沒有資格談「與病毒共存」，現在是病毒不肯走，不由政府選擇。能夠「動態清零」固然好，但也要實事求是，寬緊有道，別讓市民未染疫已經餓死，現在立春剛過不久，香港已到了危急存亡之秋，中央要等到何時出手？莫待截肢已失救！