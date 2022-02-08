香港疫情失控，主因是追查傳播鏈不力，政府堅拒全民檢測，只是圍封一兩幢大廈進行檢測。面對Omicron病毒的高傳播性，特別是空氣傳播，這樣小範圍的圍封，而且並不嚴格，不可能堵截病毒的散播。政府已知不明源頭病例增加，顯然社區裏隱形傳播鏈已經查找不到，亦不可能讓這樣小範圍的圍封可以將之發現。政府的圍封政策還是以發現確診或環境條件證明陽性才開展，這屬事後孔明，而不是預先查驗。只是在病毒發現後追趕，對不知的隱形傳播鏈放任不理，圍堵政策措施便存在着巨大漏洞，怎樣可以完全地堵截病毒的散播呢？

特首林鄭月娥還是堅持反對全民檢測，維護現行的政策。她所持的理由是上一次自願式的全民檢測得出的病例不多，便是成效不顯，她認為現時她推行的小範圍圍封，查出的病例更多，按成效比率計勝於全民檢測。因此她捨全民檢測而絕對肯定現行政策。這樣的說法，林鄭一而再，再而三地重複，或許目的在顯示她的科學有據，她的智慧。可惜，稍具知識的人都可看到這樣的論據是怎樣的不科學。一是檢測的對象不同，兩個對象的潛伏病例存在着不可比因素。查找到更多的病例不證明所用方法高效率，不過是反映所處的環境中存在更多病例可待查找。按現時情況，全民檢測可以找出更多病例。

二是檢測的目的不是比例成效，而是要把隱形傳播鏈找出來防治。找出多少是隱形病例與傳播有多少，不能因隱形病例與傳播鏈不多，便以成效考慮放棄查找。因傳播性強，走漏一例仍可引來大爆發。檢測的目的是把所有的隱形病例與傳播鏈查找出來，不容疏漏。這樣簡單的理解，林鄭也不知道，只顯示她的無知。政府中沒有人去勸解林鄭，反映出她的剛愎自用與政府內奉迎避責的惡劣文化。而以這樣的歪理來反對全民檢測，便是破壞防治，疫情失控便來源自此。

如今疫情已如幾何級上升，便是社區裏存在了幾百條隱形傳播鏈。一日300至600病例，隨後便是上千上萬。解救方法便是全民檢測，用內地小區圍堵、全社會推展的方法，才可把所有隱形傳播鏈發現，從而圍堵與防治，捨此便是放棄，寧願失守。

林鄭政府若說缺乏資源與組織能力，便要中央出手了。要救香港於失控的疫情中，這可是唯一方法。