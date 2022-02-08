大漢奸黎智英身在牢獄，常洗廁所，一切反華勢力極之心痛，日思夜想怎麼把他營救出來。農曆除夕夜，遠在太平洋西半球的美國，中國大使館外牆出現了「釋放黎智英和蘋果七人」，及諷刺北京冬奧的激光投影，據說這是「香港自由委員會」搞的花樣。無獨有偶，就在這時，香港反中亂港勢力的一些宗教人物也積極行動起來。

曾在港英時代出任立法局議員的基督教聖公會馮智活牧師、天主教的甘浩望神父宣稱，已向同是天主教教徒的現任行政長官林鄭月娥，遞交了由基督教領袖組成的國際聯盟發起的特赦黎智英的聯署信，呼籲林鄭月娥在農曆新年特赦黎智英及一批被囚禁的「政治人物」。他們萬分悲痛地說：「全球為香港祈禱運動」發放的新聞稿點名黎智英，「如果根據香港備受爭議的《港區國安法》而被判勾結外國勢力，可能面臨終身監禁」。英國聖奧爾班主教在信中說：「面臨終身監禁的威脅，是一種可怕的不公」。

眾所周知，在香港反對派的構成中，西洋宗教力量很大，這是英夷殖民統治香港150年的必然，是香港回歸實施「一國兩制、港人治港、高度自治」的必然，是香港允許本地宗教組織與國外總教會保持原有「組織關係」的必然，是完全沒有注意到這些宗教團體完全有可能、有機會介入「香港政治」，成為政治工具的必然。

事實上，香港反對派和港英餘孽中有不少頭頭腦腦都是教徒，這些教會的意識形態、政治立場一向反共反華，大漢奸李柱銘、黎智英都是天主教徒，該教香港區前主教陳日君更是反中亂港的重量級人物，當年他帶着李柱銘、黎智英跑到梵蒂岡參拜教皇，李柱銘和黎智英當成無上光榮，大吹大擂，兩大漢奸興奮得眼放綠光，事後黎智英向陳日君捐款搞「宗教活動」。

現在黎智英之流有難，這幫子人豈能不為營救他們奔走呼號？