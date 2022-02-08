北京大學最近公布一份研究報告，坦承中美科技脫鈎令兩國都遭受損失，但中國的損失顯然大於美國，而且一些關鍵科技發展還有可能陷入瓶頸。對此，西方傳媒如獲至寶，紛紛加以引述並誇大其詞，乘機再踩一腳，將中國科技說得一無是處，不堪一擊。

必須承認，中國科技底子薄、起步遲，許多方面還不如美國，這是不爭的事實。但經過這些年急起直追，各領域都取得顯著成果，大大拉近與美國的距離，某些方面更已後來居上，這也是不容否認的事實。北京大學的報告低調務實，無非想提醒國人，科技發展長路漫漫，難關重重，即使已取得一些成就，也不能驕傲自滿，停下腳步，務必謙虛謹慎，繼續攀登。西方傳媒刻意扭曲報告內容，並藉此踩低中國科技，只能說明他們心理陰暗。

試想想，如果中國科技真的如此不濟，美國何必千方百計封鎖打壓？又何必費盡心機推動脫鈎？單是一家華為就令美國焦慮不安，不僅以國家力量打壓，還要求盟友加入圍堵，這恰恰反映他們心虛膽怯，害怕失去科技霸權。無可否認，在美西方不擇手段打壓之下，華為這些年確實遭受巨大損失，手機業務影響最大，但始終沒有被壓垮，反而愈戰愈勇。日前有英國調研機構發布《2022年全球品牌價值500強》排名榜，華為最新品牌價值為712.33億美元，位居全球第9，比去年上升6位，而且是首次有中國科技企業進入世界前10名。如果中國擁有更多類似華為的企業，何愁美國打壓？

華為經驗告訴中國人一個道理，只要自強不息，任何力量都壓不垮。目前中國在晶片方面被「卡脖子」，除了因為底子薄，相關投入不足，也因為過去不重視自己研發，總是認為「造不如買，買不如租」。經過慘痛教訓後，終於痛定思痛，決心全力研發屬於自己的晶片，儘管困難重重，但終有實現願望的一天。畢竟中國已有雄厚的經濟實力和科技基礎，還有龐大的市場支持，只要努力不懈，沒有理由不成功。從這個角度看，北京大學的研究報告既是查找不足，也是一種鞭策。

不是一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香。美國的科技封鎖，只會促使中國加快自主研發的步伐，最後受傷的可能就是美國企業，因為他們將會徹底失去中國市場，而這是任何市場都無法替代的。