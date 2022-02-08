本港昨日新增逾600宗確診病例，依此走勢觀之，成千上萬絕非危言聳聽。奇怪的是，明知形勢兇險，港府抗疫繼續放軟手腳，一味靠所謂的「快速自我檢測包」查找患者，但別說檢測包直到今日仍未派到市民之手，即使一人一份，若非必須通報，可能會出現漏報；就算市民乖乖通報，若政府沒有設立熱線、沒有充足人手、沒有足夠醫療設施，結果又是將患者留在家中隔離，疫情肯定只會更加失控。

更別說檢測包準確度不足，約有兩成機會假陰性，如此防疫只是聊勝於無。有見港府抗疫躺平，連官媒都看不過眼，兩份官媒先後發文，表明香港必須堅持動態清零，若選擇與病毒共存，不可能與內地免檢疫通關，警告意味彰彰明甚。但港府高官和專家們聽得入耳嗎？林鄭表面上堅稱不會放棄圍堵、不會投降，但講一套做一套，僅僅將密切接觸者和無徵狀感染者家中隔離，跟西方做法看齊，已可預知疫情只會擴散而不可能遏止。再說，港府黃人當道，他們壓根兒不想與內地通關，樂得中港永久隔絕，抗疫陽奉陰違恐怕只會繼續下去。

事實擺在眼前，港府根本無心亦無能力實行內地動態清零，「安心出行」無實名追蹤功能，令溯源往往嚴重滯後，同內地「2-4-24」抗疫方程式，即發現確診個案後，工作人員兩小時內到達現場，將確診者送到隔離中心；4小時內完成核心調查並完成檢測，找出密切接觸者並送到隔離中心；24小時內查清所有密切接觸者的接觸者，徹底截斷病毒蔓延途徑，不可同日而語。

現在已是香港的最後機會，再不認真抗疫，肯定只會掉落萬劫不復的深淵。中央政府是否仍要放任港官胡作非為？是否任由香港變成英美與病毒共存的屬地也置之不理？