本文執筆時，新冠肺炎一天的確診人數已飆升至超過600宗，正以幾何級數的趨勢上升，香港似乎是危城告急。市民面對「疫」境，先要保持冷靜，今番的變種病毒Omicron大肆來襲，大抵是無可避免的事。同屬亞洲四小龍的南韓，每天確診人數達兩、三萬宗，新加坡的人口比香港少，但一天的確診者也超過一萬人，就只有台灣較幸運，每天的確診個案只維持在雙位數。

香港人口遠比台灣密集，而Omicron傳播力極強，兩個人只消在港鐵站內擦身而過，也可以將病毒傳給對方，既是如此，維港兩岸又豈能不爆疫？

目前的首要問題，是如何作自我保護，尤其是長者。最近以色列發表了一份報告，比較有打疫苗和沒打疫苗者，對抗擊新冠病毒的分別。研究顯示愈是年長，疫苗產生的保護效果愈強。追蹤80歲以上的人士，有打疫苗者，每10萬人之中，有30個重症；沒打疫苗的，就有425個。英國對Omicron病毒的研究，也得出相近結果，疫苗對長者的保護最有效，有接種和沒接種疫苗者，死亡率相差可達10倍。

本欄曾多次強調，2021年部分「黃絲」盲目反對疫苗，正是香港一年一反智的具體表現。不過，往事已矣，批評他們亦是無益，況且過去兩年，香港疫情不嚴重，很多人對疫苗採取觀望態度，也是情理中事。如今Omicron肆虐，以往未注射疫苗的人，正好趁機再作考慮。

注射疫苗長遠會否產生副作用，實在難知，但眼下疫情殺到，總不能聽之任之，長者是否接種，可請教醫生。不過，特區政府也太不濟事，如今多區注射站堆滿人潮，長者就算賈其餘勇想去捱針，也不是易事。