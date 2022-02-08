魯迅說過，「時間就是性命。無端的空耗別人的時間，其實是無異於謀財害命的。」如此看來，港產官僚沒有做好外防輸入，導致新冠疫情內爆反彈，但抗疫只知將大批地點納入強制檢測，對檢測中心外大批市民排足5、6句鐘，「無嘢食，又凍，飢寒交迫」，炮轟當局「好唔掂，排死人」，又總是視如不見，真想知魯迅會怎樣評價此等行為。

現時每日新增300多宗、600多宗新冠確診個案，正是之前全面禁絕晚市堂食的後遺症，這還看不出問題所在嗎？去年12月，報道指冬至「飯敍」，食肆訂座爆滿，街市買餸冇人吼，可見若有得選擇，多數市民會寧願出街食，也不願在家又煮又洗那樣麻煩的。但港官偏要發雞盲，認為透過呼籲，香港普羅大眾便會認同開年的重要性是遠不如開P的，因此市民應比「開P始終有你」的食物及衞生局局長陳肇始更自律地居家抗疫。

市民進入食肆需掃「安心出行」，有鮮風換氣，但到親友家飯敍，試問又有多少樓宇設有二維碼，大廈保安與看更等又會在「恭喜發財」之餘，嚴格執行體溫檢測呢？當團年飯、開年飯市民被迫居家喪食，當局不但斷了飲食業界數以百億元計的收入，更在掌握染疫人士行蹤方面，想查也無從查起。禁晚市堂食的餿主意，既餓死了飲食業界又加速了擴疫，屁股指揮腦袋，真令人嘩然。

陳肇始還說正考慮進一步收緊社交距離措施，又指減低人流是內防擴散最關鍵和最重要一環。當不少打工仔為保飯碗必須外出上班，甚至得先到檢測站排餐懵再上班，無法像林鄭及公務員般享有特殊待遇，前者可自行檢測算數，後者則在家「工作」。請疑似出現腦霧的人士勿再為抗疫亂出招、大細超，這才是抗疫最重要的一環。