特區政府抗疫不力，疫情急速惡化，確診個案日增超過600宗，延續舊有的抗疫模式，根本不能落實「動態清零」。香港當務之急是要與時間賽跑，當局必須果斷向中央政府提出請求，支援香港加大病毒檢測能力，進行「非禁足式」的全民強制檢測，同時在全港增加流動採樣站，改善各檢測點大排長龍的情況，盡快撲滅疫情。

本港檢測能力和人手不足問題愈趨嚴重。面對檢測需求量急增，各檢測站不勝負荷，街坊要大排長龍，冒着嚴寒苦候3個小時，增加交叉感染風險；筆者近日亦接到眾多求助個案，有身體不適的市民做檢測後，等了幾日，都未收到結果。甚至有多名確診者在家等了兩日，都遲遲未有防疫人員接他們去醫院治療，情況極度不理想。

筆者已去信食衞局要求盡快在多區增加檢測站，改善輪候時間。而要根本改善有關問題，政府必須大幅增加檢測能力和人手。儘管特首日前已宣布將會重設「火眼實驗室」，但屆時本港的檢測能力只能提升至每日30萬劑，但對於全港700多萬市民來說，仍是杯水車薪。

為此，政府應盡快求助中央，加大本港病毒檢測能力，例如借調內地的檢測能力至本港，配合「非禁足式強制檢測」，逐步堵截病毒的傳播，針對人手問題，政府應增設臨時職位，讓失業人士可參與技術含量較低的抗疫工作，包括後勤支援。

特首早前於記者會再被問到，會否進行全民檢測，她仍然以2020年普及社區檢測計劃為例，認為當時做了178萬次檢測，只找到45宗，成效不高。但當時的檢測屬自願性質，若在中央支持下，進行全民或分區強檢，必定能更好地查找及圍堵病毒，每找到多一個確診者，落實「動態清零」就多一分希望。