國民黨前主席洪秀柱出席冬奧獲全國政協主席汪洋會見，可見中共極重視國共合作統一大業，就在毛澤東128周年誕辰前夕，內地官網發表文章《毛澤東33幅文采非凡的對聯》，從毛畢生所作的大時代對聯便可見中共追求國家統一的初心從沒改變。人們更指毛澤東不但是詩詞書法一代巨匠，還是「指點江山」、「激揚文字」近世紀難以比擬的大對聯家，謹輯其粹。最短8字予歷史偉人的，輓蔡元培：「學界泰斗，人生楷模。」輓馮玉祥：「置身民主，功在國家。」提升鄧小平：「柔中寓剛，綿裏藏針。」

最長70字輓新四軍抗日名將彭雪楓：「二十年艱難事業，即將徹底完成，忍看功績輝煌，英名永在，一世忠貞，是共產黨人好榜樣。千萬里破碎河山，正待從頭收拾，孰料血花飛濺，為國犧牲，滿腔悲憤，為中華民族悼英雄。」

毛撰聯回答國民黨左中右各派疑慮。1938年3月延安舉行紀念孫中山先生逝世13周年及追悼陣亡抗日將士聯：「國共合作的基礎如何？孫先生云：共產主義是三民主義的好朋友；抗日勝利的原因何在？中國人曰：侵略戰線是和平戰線的死對頭。」

可用對聯教育軍民發揚人民戰爭的戰略戰術，古今中外就只有毛澤東一人了。1930年12月紅軍創建初期在江西寧都召開軍事會議，毛澤東撰聯懸於會場，教育軍民執行游擊戰的秘笈：「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追，游擊戰裏操勝算；大步進退，誘敵深入，集中兵力，各個擊破，運動戰中殲敵人。」

抗戰期間毛有多聯輓國民黨愛國將領，如輓王銘章：「奮戰守孤城，視死如歸，是革命軍人本色；決心殲頑敵，以身殉國，為中華民族爭光。」