港人今個春節實在難捱，不！簡直痛苦！市面冷清，氣溫濕冷，鮮有聽到「恭喜發財」之聲，喺四面圍封處處強檢下，聽到都係一片怨聲嘆氣，有位阿叔排隊等檢測訴苦衷：依家唔係畀病毒玩死，係等檢測等到死！

社區不明源頭確診個案愈爆愈有，致感染個案遍及各階層，連高官都中招；至於污水驗出新冠病毒，由分布無數嘅屋邨到高貴地段嘅禮賓府都出事！第5波新冠肺炎之嚴峻可想而知，政府除咗廢噏目標仍然係「動態清零」，又話繼續多管齊下提升能力，希望做到盡早發現，切斷這些傳播鏈！

然而，政府堅持唔肯尋求中央支援全民強檢，一味盲谷針，日日將「應檢盡檢，願檢盡檢」掛於嘴邊，技止乎此，而病毒入侵如狼似虎！衞生署高官表示，累積個案持續上升，源頭不明個案亦然，由於未能掌握個案涉及幾多代傳播，社區有數以百計隱形傳播鏈，未能準確推斷疫情何時會達到高峰期，目前肯定未達高峰期。

至於醫管局亦透露，公立醫院合共約有3,000張隔離病床接收患者，目前已使用1,500張病床，但近日每日新增約300名病人，預料病床好快爆滿，當使用率達到70%至80%時，會動用竹篙灣改為隔離病床，安排無病徵或輕微症狀患者等入住治療。正如同文指出，本港居住環境狹窄，將密切接觸者改家居隔離，分分鐘弄巧反拙，隨時令整幢大廈攬炒，並隨住客出出入入傳播至區外！這豈不是應咗「陸榮廷睇相，唔衰拿來衰」！老朽活到呢個年紀，近年感受最深刻的，就係呢兩句詩「世上空驚故人少，集中唯覺祭文多」！唉，踏入虎年，一字記之曰：苦也。老友記，響應願檢盡檢吧！閣下唔係「好打得」，切勿逞英豪，外出記得戴多個口罩！