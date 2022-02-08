英國「派對門」醜聞在過去一周急劇升溫。首先是政府的內部調查發表初步報告，揭露了更多宗早前在首相府內舉行，涉嫌違反當時的防疫規定的派對或聚會。部分活動英國首相約翰遜更有親身參與，即使可能只是出席了幾分鐘，但最少顯示他並非毫不知情。報告不點名批評約翰遜「領導缺失」和「判斷有誤」。

報告發表後，不但在野工黨在議會內外加大力度要求約翰遜問責下台，執政保守黨內的「逼宮」壓力亦愈來愈大，約翰遜的多名高級幕僚更先後請辭。部分辭職幕僚被指是不同違規派對的搞手或主要參與者，他們主動求去可能是為了體現問責精神，也可能是希望「棄車保帥」以減輕約翰遜的下台壓力，但亦有可能是「樹倒猢猻散」的迹象。

部分英國傳媒已由猜測約翰遜會否下台，改為推算他會在何時下台、如何下台，以及將由甚麼人接任首相一職，就像當年約翰遜迫使上任首相文翠珊下台的情景。當中以現任財相辛偉誠的呼聲暫時最高，原因之一是他在疫情期間大灑金錢支援受影響的企業及僱員，獲得國民及媒體的普遍好評。

就在英國「派對門」調查報告發表前夕，香港特區政府也公布了港版的「派對門」、亦即「洪門宴」事件的內部調查報告。涉事的十多名高官當中，只有3人需要受到懲處，當中兩人僅遭口頭警告，最高級的民政事務局局長徐英偉則未判刑，已請辭，最終去留有待中央政府決定。

有建制派及官場中人為徐英偉「被辭職」感到不值，因為涉事派對本身似乎未有違反當時的防疫規定。徐英偉唯一被證實違規的，是在進入餐廳時沒有使用「安心出行」程式，但這種低級錯誤之前也有高官犯過，最多只是罰款及道歉了事。當晚活動嘉賓眾多，局長更有司機接送，也不涉及隱瞞行蹤問題。有人就認為相關決定涉及政治考慮，目的是「棄車保帥」，以免影響林鄭尋求連任的機會。

當然也有更多人認為，徐英偉等人的行為和態度，令市民產生「只許高官赴宴、不准百姓堂食」的感覺，嚴重削弱政府的防疫措施成效，特首要搵人「祭旗」以求平息民怨也是理所當然。

但其實市民最不滿的，是港府的防疫措施錯漏百出，導致第5波疫情一發不可收拾。現在不但與內地恢復通關無期，還可能要進一步收緊社交距離限制，再度重創經濟。上述施政失誤及所帶來的損害，比起沒有「嘟」安心出行嚴重上千倍、萬倍，為何未見任何高官需要問責下台，甚至連口頭警告都欠奉呢？有趣的是，特首日前突然宣布會再派逾200億元公帑，支援受疫情影響的行業，並期望可於本月中取得立法會撥款。年度財政預算案本月底就公布，為何連一、兩個星期都等不了？是否擔心財政司司長陳茂波會變了港版的辛偉誠？