產評：疫慌不及經濟慌　先解錢荒再清零

新冠肺炎疫情持續逾兩年，原以為最壞的情況已成過去，誰知眼前的第5波才最嚴重，感染人數持續上升，致令港府要祭出爆疫以來最辣的防疫措施，整體市道頓時猶如被「冰封」！隨着本地疫情面臨失控，民生經濟再次大面積停擺，首季經濟景氣正以「斷崖式」下滑，極速衰退令人心慌。如何設法盡快控制疫情，甚而長痛不如短痛，尋求實施一次全民強檢，是港府必須要深思並果斷採取行動的重要議題。

香港經濟如今面對三重夾擊。首先，本地第5波疫情爆發，一個新春假期，跨家庭聚集活動，導致染疫人數大幅攀升，至今尚未見頂，致使港府要再大幅收緊防疫措施，大大影響社交、工作與營商，各行各業遭受重創，不但收入驟然「清零」，更恐因原材料和庫存變質而蒙受巨大損失，絕對可以霎時間由袋口有個錢變成負債纍纍。

其次是，中港兩地經濟互動是香港市道保持活力的關鍵，可至今疫情又再大爆發，兩地通關的議題只有一拖再拖，人流與物流都受影響，故見1月香港採購經理指數（PMI）回落至收縮區域，實不令人意外，加上2月才是真正「鎖城」之時，意味首季經濟必然持續尋底，企業投資與居民消費信心再次「衰到貼地」。

其三，由於香港這波疫情嚴峻，對外國際交流幾近停頓，作為一個國際大都會，誠然是一個致命傷，還要應對中美角力。都說香港「豬八戒照鏡」，裏外不是人，北上此關不通，對外又被嫌棄，眼巴巴看着外籍人才一個又一個地離去。

如是者，短期香港經濟如一潭死水，企業與打工仔都只有寄望政府加大財政支援打救吊命，雖說「長貧難顧」，但如今面對的是沒完沒了的防疫封鎖，將大大消耗營商和消費信心，骨牌效應實不容低估。

港府如今收緊防疫以減少傳染途徑，下一步應該盡快進行全民強檢，抽出隱形傳播鏈，才能有效控制疫情，走出死胡同，這還需要港府同時間大開庫房「賑災」。可惜偏偏進退失據，目前港府僅擬推出全民自願快速檢測，最怕是延誤控制疫情的時間，花了錢亦無法有效「清零」。

縱然港府2020/21年度錄得創紀錄的財政赤字2,576億元，但以目前政府的財政儲備程度，仍有足夠「彈藥」為市民送上財務「疫苗」，也只有這樣，才會激發更大比例的民眾配合防疫。畢竟檢疫隔離政策耗費大量時間和金錢，港府既要堅持執行「清零」政策，就必須果斷採取財務行動盡快實現「清零」，否則企業與打工仔荷包會率先「清零」，故說「疫慌」不及「經濟慌」！

明乎此，港府宜積極應對全城「疫慌」進一步惡化至「錢荒」，尤其3月臨近，美國聯儲局已表明加息，意味借貸利率成本趨升，這兩年借下的浮息債務利息成本上升之餘，企業欲進行再融資借貸解困亦不容易。虎年正月尚未過半，經濟困難如是，如何能捱過這「苦」年，怎不令人發愁？