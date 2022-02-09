功夫茶：城大學生稱打壓　卻不反思誰玩火

常言道：矩不正，不可以為方；規不正，不可以為圓。作為大學生，本應知書識禮，明白凡事有規有矩，矩尺不正，就畫唔出方形；圓規不正，梗係畫唔到圓形。治理一所大學，道理也是一樣，大學若是任由學生亂來，冇規冇矩，自然助長歪風，學術成績一落千丈！

香港嘅大專教育，自非法佔中去到反修例黑暴，亂象叢生，大家有目共睹，中大變「暴大」、理大淪為「兵工廠」、港大一早把校園政治化，被揶揄「不到香港，不知文革還在搞」；香港教育大學不久前，其管理層亦透過學生事務處向全體師生發電郵，指學生會多年來存在管治問題，是以決定不再承認學生會地位，並收回其會址。

種種迹象都反映各大學管理層加緊撥亂反正，令大學回歸學術，令大學返回培養學生高尚品德和研究高深學問嘅地方，而不是搞風搞雨，一味政治化，不務正業亂晒大龍！嗱！香港城市大學日前公布，因學生會未能喺限期內提交近16年嘅完整審計報告，指其帳目混亂，會室現鼠蹤，因此決定收回學生會會址。城大收回學生會會址，合情合理合法之至。阿哥，16年內竟然一份完整嘅帳目都冇，可見其學生會組織之鬆散無章！學生會也沒有把大學管理層當回事，否則怎會16年內也冇一份完整嘅審計報告？

城大學生會不守信約在先，竟掉轉頭來肆意批評校方，指大學嘅決定冇顧及學生組織嘅權益，又指動機只為打壓學生，扼殺代表城大學生嘅組織云云。學生會指，就校方日前公布決定後，學生會代表與學務長及學生發展處召開緊急會議。學生會在會上提出質疑，指目前有超過4,000名本科生作為會員，佔全校約30%本科生，但校方以未能提交審計報告而要求學生會搬遷，並拒絕承諾喺日後學生會遞交全數審計報告後，重新借出場地提供學生會管理。十年人事幾番新，滄海桑田，「重新借用」談何容易？

學生會一味指斥大學執意收回會址，動機只為打壓。其實城大學生會言而無信已非第一次，之前大學要求城大學生會移走擺放校內嘅民主女神像，學生會曾要求延期，惟之後又冇提交相關申請，期限到又稱雕像體積大，未能存放學生會儲物室。事實上，學生會一直冇遵守校方嘅程序和機制，但知得寸進尺，從不反思自己一直在玩火！咁講喇，城大校方縱容學生會十多年，就好比借慣錢畀一個苛索無度嘅友人，次次借錢從不托手㬹，偶爾一次唔借佢就惡人先告狀，話你係衰人，冇義氣！這與城大學生會指斥校方「打壓」如出一轍！城大校方遲來嘅執正，總好過亡羊不補牢也。