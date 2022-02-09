正論：胡亂抗疫害市民　不是病死是餓死

昨日市面瀰漫一片恐慌情緒，街市菜價急升，超市貨架被搶購一空。由於本港疫情失控，多名跨境貨車司機中招，致使蔬菜過關手續延長，只有平常三分之一的蔬菜供港；更有甚者，林鄭政府繼續收緊禁聚措施，連跨家庭聚會都禁止，髮型屋都要關閉，將市民的恐慌情緒進一步推高。苛政猛於虎，人們擔心隨時被禁足強檢，又不敢長時間在街外逗留，惶惶不可終日。如此抗疫，疫情不會休止，不打針者路路不通，百業正式玩完，特區淪為死城，市民不是病死而是餓死！

深圳當局昨日於網上發布提示，指香港疫情形勢嚴峻複雜，確認有5名跨境司機於本月4日至7日期間檢測呈陽性。由於內地要求貨車司機必須佩戴N95口罩，香港司機及內地司機必須同時在場和出示健康碼方能安排貨物交收，跨境司機因此需在口岸停留一段長時間，令車龍變長。港府承認，前晚抵達批發市場的蔬菜供應約為前一天的三分之一。本報巡視多個街市發現，雖然仍有菜賣，但菜價大幅飆升，平時賣廿多元一斤的菜心上漲至50元一斤，豆苗甚至過百元一斤；超市菜價正常，因此被搶購一空，連帶其他食物亦被市民瘋搶。在物資富裕的香港，這種情況可謂極度反常和罕見。

人同此心，心同此理。市面之所以出現非理性的搶購囤糧風潮，髮型屋外居然出現前所未見的大排長龍場面，皆因市民對政府已失去信心。深知無能政府不可能成功抗疫，出招愈來愈亂，措施愈收愈緊，百業皆被玩殘，激發市民恐慌心理，惟有及早自保。林鄭昨日公布擴大表列處所，再加入多6個處所，包括宗教場所、超市、商場、街市、髮型屋及百貨公司，宗教場所和髮型屋將於本周四起關閉，2月24日起上述新增處所均須使用安心出行和受疫苗通行證規管。儘管交通工具暫時不引用疫苗通行證，但新規例有納入交通工具，意味納入疫苗通行證規管只是遲早問題。

與此同時，食肆再次成為被針對的對象，D類食肆周四起收緊至最多4人一枱，B、C類最多2人一枱，本已奄奄一息的飲食業雪上加霜。至於多於兩個家庭的跨家庭私人聚會也被禁止，政府不會就此主動執法，但若爆疫並證實由跨家庭聚會引致會有法律後果。顯而易見，在兩個官媒先後發文警告後，林鄭不得不有所警惕並大轉口風，再次強調港府堅持「動態清零」，政策不會「朝令夕改」云云。

其實來說是非者，便是是非人，政策朝令夕改恰恰是林鄭政府自己，一時充滿鄙夷說香港不是動態清零的「始作俑者」，一時又放任專家倡議「與病毒共存」。事實上，將密切接觸者和無徵狀感染者留在家中隔離，已完全違背內地「動態清零」的做法，是變相的「與病毒共存」。內地當局早就清楚指出，「動態清零」的要旨是「快速發現、快速處置、精準管控、有效救治」，並有「2-4-24」方程式，即發現確診個案後，工作人員2小時內到達現場，將確診者送到隔離中心；4小時內完成核心調查並完成檢測，找出密切接觸者並送到隔離中心；24小時內查清所有密切接觸者的接觸者，徹底截斷病毒蔓延途徑。試問港府有哪樣做得到？有哪樣是跟從內地一套？「港式動態清零」荒腔走板，不但無助抗疫，市民的怨氣更會由港府轉移到中央身上。

單是疫情失控擴散，海嘯式爆疫後又有「核彈式」爆疫，沒完沒了，反映禁晚市堂食根本無助防止疫情蔓延。現在還要收緊至兩人一枱，不是加速飲食業死亡是甚麼？關閉髮型屋兩星期同樣「無厘頭」，試問第5波疫情有哪一宗是由髮型屋引發？這樣做無異於「逼死」手停口停的自僱人士。即使發放防疫抗疫基金，作用也是有限，在社會各界要求設立失業緊急援助金近一年後，港府才肯向失業人士發放一筆過一萬元救濟金，惟一萬元連交租也不夠，過後如何度日？更不必說，當中還要經過立法會撥款以及繁複的申請手續，待得一萬元到手，失業人士隨時已經餓死。

昨日新增確診個案達到625宗的新高，依此走勢觀之，成千上萬絕對不足為奇，醫療系統勢必崩潰。特區已到了生死存亡之秋，單靠不湯不水的「自我快速檢測」查找患者根本不靠譜，尤其是當局全無後續跟進，叫自我檢測呈陽性的市民自行坐的士去急症室，已知當局毫無準備，疫情只會更加不可收拾，偏偏林鄭直到今日都拒絕倣效內地推行全民強制檢測，到底這個政府是想疫情早日受控，還是想疫情跨越下屆政府？中央繼續袖手旁觀，香港必定失陷，人命和經濟皆不保，而民怨必會引向中央。當市民三餐不繼，社會想不亂難矣！