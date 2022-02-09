世界視線：調查報告圖掩飾　難祭喀布爾亡魂

美軍於去年8月底撤離期間，在阿富汗首都喀布爾機場遇上自殺式炸彈襲擊，導致13名士兵及170名阿富汗平民死亡。事隔近半年後，美國國防部公布調查報告，推翻早前多項說法，更以襲擊無法預防為由，把追究責任問題一筆帶過。報告顧左右而言他，竭力掩飾美國軍政官員決策失誤、缺乏協調及玩忽職守，留給遇難者家屬無盡悲痛。

報告把早前的複合襲擊說法，改為孤狼襲擊，即施襲者只有一人。有目擊者稱，曾有美軍及英軍士兵事後朝人群亂槍掃射，誤殺大批阿富汗平民。報告則否認有人死於槍擊，強調所有死者因爆炸喪命，指施襲者在20磅軍用炸藥中混入多枚直徑5毫米滾珠，引爆後向四周迸射，在死者身上造成類似彈孔的痕迹。滾珠大小與美英兩軍制式步槍口徑大致相同，是巧合抑或企圖掩飾當中真相，恐怕只有調查員心知肚明。

言歸正傳，報告對美國軍政高層應否就恐襲負責隻字不提。在襲擊前一天，情報顯示恐襲風險相當高，白宮及國防部亦得悉相關情報，但一直無動於衷。僵化的決策機制令本可避免的恐襲噩夢成真，為撤離行動增添亡魂。事實上，在塔利班進入喀布爾一刻，美國拜登政府要員仍沉浸在輕鬆的放假氣氛中，聞訊才趕回華府，局勢發展出乎意料令他們陣腳大亂，缺乏情景預案及推演，令本來有序的撤離陷入混亂。

撤離行動需要設置多重防線，方便控制人群及確保秩序。惟美軍臨時回師，加上人數不足，只能縮在機場，把外圍交予塔利班負責。結果大批阿富汗平民闖入跑道，阻礙運輸機起飛及攀附機身，結果從高空墮下身亡。然而，報告沒有檢討美軍高層的判斷問題，反而歸咎塔利班控制秩序不力，讓孤狼有機可乘。

多達12.4萬阿富汗平民登上美軍運輸機離開，是美軍史上最大規模非戰鬥撤離行動。但期間凸顯美國軍政界的官僚作風及顢頇無能的一面。應承擔責任的國務院及國防部領導層，象徵式出席一兩場國會聽證會後，仍舊不動如山。美國報告把引發恐襲的責任諉過塔利班，但不要忘記是華府自願與對方合作。