香港疫情已近乎失控，因中央政府的提點，特首林鄭月娥公開堅持「動態清零」。行政會議有人提出異議，但在中央政府的監督下，特區政府應該不敢公開反對動態清零。然而，口號上堅持，執行方面又怎樣呢？或許不可能有陽奉陰違的舉止，中央政府不是可隨便欺騙的。不單止中央對港機構緊密監督，內地不少政府、媒體亦極其關注香港疫情的發展。特區政府的實際作為還是暴露於公眾的眼裏，作不了假。

不過，林鄭月娥仍是強調本地的小範圍強檢，認為應集中有限資源在大廈裏找出更多的病例。最近有一幢大廈出現約50個病例，似乎她的策略成功，問題是，同一大廈的眾多病例，單只是在大廈內部感染，不會外溢至其他地方嗎？病例眾多明顯是由於大廈內傳播厲害，表明家居隔離的不足。若不把確診者集中於專門的醫療地方隔離診治，家居隔離隨時會使同居者（同一家庭、同一樓層、同一大廈）全部染病，而病毒外溢的風險巨大。

另一方面，這幢大廈的病毒從何而來？若不追溯源頭，即使把這幢大廈封鎖，卻防止不了源頭在別的地方散播。小範圍以確診者或證明病毒存在的地方才進行圍封檢測，會是徒勞無功，不單止事倍功半，病毒走漏了，一例也可掀起大爆發。林鄭月娥與她的團隊始終不明白封檢的目的不只是找出最多的案例，而更應是把所有病例、病毒找出，不管數目多少，都要一個不漏，這才是動態清零的目的和執行原則。

這一、兩天內地衞健委已公開評論香港疫情，並建議執行的原則與細節。當前最重要的是檢測，這樣才可找出社區的隱形傳播鏈。不將其找出，任何措施都有漏洞，難以生效。而要達到這個目的，只能倣效內地做法，小區封鎖，全民檢測，甚至逐區推進。這樣做當然對封檢的小區帶來不便，可是若不如此，怎可徹查隱形傳播鏈？這還是寧可短痛以避免長痛，更不能因Omicron似乎輕症而鬆懈。國際上還未知Omicron對未打疫苗者的傷害如何，患病者後遺症如何？科學的態度是寧枉毋縱，因涉及的人命與健康是無可補救的。

特區政府會否聽從中央訓示，全力作較大範圍的檢測呢？不如此，香港疫情難控。特區政府在林鄭把持下還是抗拒的話，中央便要進一步出手了，合廣東省之力，當可速挽香港的狂瀾。