兩年多前的反修例黑暴，現在愈防愈亂、海嘯式大爆發的新冠肺炎疫情，這兩件事完全徹底地證明了「港人治港」是不行的，這個狀況必須由中央出手方能改變。一年半前，中央政府出手解決了黑暴，現在香港的疫情因為港府無能，因為他們強調「香港特殊性」，找不到解決辦法，導致疫情完全失控，十萬火急，我們呼籲中央應再度出手。

中央出手可分四個層面，一是中央派出香港抗疫工作督導組，領導香江府衙這方面的工作和資源配合，必要時像內地疫情嚴重那樣，由副總理級的中央大員親臨香江，一方有難，八方支援。

二是堅決果斷對香江府衙抗疫工作作出人事處理，直接問責，震懾香港官場懶政怠政、胡亂混日子及對內地抗疫經驗「不屑一顧」的官風。

三是嚴禁打着專家旗號的人，對病毒和疫情妄加評論和猜測；嚴禁他們引述和發揮外媒及政客對中國內地的抗疫工作肆意抹黑、胡說八道、擾亂民心、製造恐慌；嚴禁他們以「與病毒共存」攻擊「動態清零」，干擾香港抗疫，甚至煽惑民眾對抗抗疫。

四是對媒體和社交平台展開對這類「妖言惑眾」甚至造謠的監察清理。

總之，抗疫如打仗，病毒是敵人，某些人為之禍也是敵人，使用「軍事化管理」的某些手段是必須的。現在香港疫情極為嚴重，猶如反修例黑暴後期的恐怖和險峻，容不得再做甚麼觀望了，中央不能只對香江府衙空發指令了，要有行動！

黑暴之時，中央責成港府止暴制亂，三令五申，甚至中央領導人親口講，但香江府衙就是拖着不辦，就是強調香港特殊、強調香港的事情要用香港的辦法解決，結果香港「與黑暴共存」曠日持久，眼看顏色革命就要成功，反中亂港就要全面奪權，外國勢力就要攻陷香港，暴亂就要摧毀香江，這樣的中央出手太遲的教訓是不能忘記的。