香港第5波疫情呈幾何式爆發，確診病例逐日遞增，港府束手無策，一味寄望疫苗打救，偏偏現有多款疫苗都不能有效防範變種病毒，而港府資助香港大學研發的疫苗又遙遙無期，怎麼辦？只能望天打卦。說來實在荒謬，港府兩年前批出逾億元支持新冠病毒研究，其中2,300萬元批予港大進行3項疫苗研究，目的是供本地使用，但疫情爆了一波又一波，港大疫苗仍在研究復研究，等到有朝一日大功告成，恐怕已是明日黃花。

更大的問題是，香港根本沒有疫苗廠房等相關設施，即使成功研發出疫苗，也要交由內地廠房生產，這不是多此一舉嗎？內地已有多款疫苗，德國藥廠生產的復必泰也是和上海復星合作，港府與其費時失事資助港大研發疫苗，何不直接與內地加強合作？或者他們認為港產專家比內地專家高明？

老實說，如果港產專家比內地專家高明，香港不至於搞到如此地步。內地14億人口，尚且能有效控制疫情，即使有零星爆發也能迅速撲滅；反觀香港區區740萬人口，始終無法控制疫情，好不容易清零，又放任國泰機組人員播毒，導致前功盡棄。港府顢頇無能，專家七嘴八舌，防疫政策混亂不堪，疫情不失控才怪。

顢頇無能也就罷了，港府最大毛病是剛愎自用。面對社會要求全民檢測的強烈呼聲，林鄭一直充耳不聞，還自誇現在推行的小範圍圍封比全民檢測效果更佳。實際上，全民檢測是防患於未然，將病毒扼殺於萌芽狀態；而小範圍圍封則是賊過興兵，根本無法阻止病毒蔓延。前者主動，後者被動，難道林鄭連這個道理也不懂？

其實，她也許不是不懂，而是故意裝不懂。香港不少人包括港府高官和專家，一直對內地抱有偏見，明知內地防疫政策有效也不願跟隨，反而迷信歐美「與病毒共存」。民主黨更可笑，早前進行一項所謂民調，聲稱65%受訪者支持「與病毒共存」，分明是自欺欺人。如果與病毒共存而導致數十萬人染疫、上萬人死亡，所謂的「65%受訪者」是否願意接受？內地官媒警告，香港若選擇與病毒共存，將不可能與內地恢復正常通關。這無疑是苦口婆心，可惜對牛彈琴，香港有些人就是不想與內地通關，官媒的警告反而令他們更加抗拒動態清零。面對險惡疫情，港府無能為力，中央還能袖手旁觀嗎？