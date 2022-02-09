林鄭昨日宣布新一輪防疫措施，收緊再收緊，食肆兩人一枱，髮型屋關閉，進入超市、商場、街市均要接種疫苗，禁止兩個家庭以上的跨家庭聚會等。可以想像，經過高官的摧殘再摧殘，百業蕭條經濟插水，打工仔飯碗被打爛，民怨四起民不聊生，市民不是病死而是餓死矣！

最可笑的是，林鄭以全民派發「快速自我檢測包」作為抗疫「撒手鐧」，說起來沾沾自喜，自以為得計，但想一想已知不可行。皆因港府派完檢測包之後便全無後續跟進，居然叫檢測結果呈陽性的市民自行到急症室再進行檢測，這過程起碼要等5、6小時閒閒地，隨時無病等到變有病，有病則傳遍整個急症室；更荒謬的是，當局居然叫檢測呈陽性的市民自行坐的士去急症室，到底他們當的士司機是甚麼？若司機因此染疫，而他在不知情的情況下繼續載客，疫情有可能停止嗎？到底港府推行這個自我檢測措施前，有沒有想過實際上如何執行？

答案當然是沒有！抗疫逾兩年，廢官做事永遠天一半地一半，永遠頭腦發熱拍胸口決定再拍大腿後悔，把口則永不認衰，做事永遠沒有經過深思熟慮，結果是害死香港，納稅人看見這班高薪廢物簡直嘔血！自我檢測要奏效，必定要有專門人手處理這批陽性病人，必須設立熱線，必須要由救護車送院，必須要有足夠隔離設施，否則只是將採購所花的一百幾十億元公帑掉入鹹水海！

林鄭政府倒行逆施、胡作非為，香港人真的受夠了！港版「動態清零」荒腔走板，完全不是內地那回事，一味摧殘百業折騰市民，疫情卻無法止息，但市民不知就裏，只會以為這是中央旨意。中央繼續冷眼旁觀，任由廢官禍港，民怨只會從港府轉移到中央，何苦來哉！